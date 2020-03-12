Ванга предсказала коронавирус: в сети поднялось новое безумие из-за пророчества

Болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса 2019-nCoV, который уже забрал жизни почти 5 тысяч человек во всем мире.

"В первом десятилетии XXI века страшная зараза унесет множество жизней. За это время погибнет огромное число людей", – предсказывала Ванга. Однако, по ее мнению эпидемия должна была начаться в Африке, а не в Китае, сообщает utro.ru.

Предсказательница заявляла, что на разработку необходимой вакцины у человечества уйдет не меньше года, а за это время болезнь унесет немало жизней. Прогнозы врачей также совпадают: победить эпидемию не так просто. По последним данным ВОЗ инкубационный период коронавируса может быть более продолжительным, нежели считалось ранее.

Ванга могла предсказать коронавирус

Эту информацию также подтвердил личный переводчик женщины Петр Стоянов в эфире программы "На самом деле".

"Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на юге. Мы не знаем точно где", – рассказал Стоянов.

Напомним, что в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией. Вместе с тем по всей территории Украины объявили карантин, а президент США Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну людей из Европы.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ заявили, якобы Ванга предвидела приход к власти в Украине Владимира Зеленского.

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