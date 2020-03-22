Итак, прошло около 2х месяцев с момента проникновения и распространения коронавируса эа пределами Китая, так что пора подвести некоторые итоги.

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Очаг возникновения вируса, как известно, возник именно в Китае, в городе Ухань. Это важный момент.

Первое время власть Китая скрывала реальные цифры инфицированных и не сразу прибегла к экстренных мерам, что позволило вирусу быстро распространится, учитывая плотность населения и интенсивные миграционные потоки. Но затем спохватившичь внедрив беспрецедентные меры по ограничению передвижения граждан и их прав в целом, включая комендантский час и регулярные войска для выполнения решений властей, успешно справился с перовой волной эпидемии. На данный момент там не фиксируются новые случаи заражения. И если еще месяц назад большинство экономистов рисовали весьма мрачные перспективы для экономики Китая, считая что нарушение производственных цепочек и срыв поставок на европейский и американский рынки приведёт к утрате Китая статуса мирового "сборочного цеха" и крупнейшего экспортера, то по мере распространения вируса по всему миру прогнозы меняются.

Более того, именно "китайская модель" борьбы с коронавирусом становится все более популярной в либеральном Западном мире.

В экономике коронавирус спровоцировал небывалый обвал фондовых рынков по всему миру, параллельно с которым цены на нефть устремились в штопор после отказа России идти на выдвинутые КСА условия по сокращению добычи нефти. Тут уже Дональд Трамп первым не выдержал и вмешался в игру в "моргалки " между Путиным и молодым наследным принцем КСА Сальманом, который при помощи демпинга пытается захватить традиционные рынки России, в первую очередь в ЕС . Ведь к обвалу в финансовом секторе добавились проблемы в реальном секторе - добыче сланцевой нефти, себестоимость которой выше российской, не говоря уже о саудовской. А это уже касается непосредственных спонсоров республиканской партии, номинацию от которой Трамп недавно уже с лёгкостью себе обеспечил.

Неудивительно, что Трамп в своей риторике активно использует термин "китайский вирус", подчёркивая его происхождение. Ведь еще совсем недавно он рапортовал в Конгрессе о своей победе над Китаем в торговых войнах, закончившихся подписанием первой части "Big deal" с Пекином на выгодных для США условиях, улучшающих торговый баланс за счет увеличения квот на поставки американских товаров на китайский рынок. Более того, после отчёта за январь-февраль, показавший сокращение китайского экспорта на 17%, некоторые эксперты всерьёз заговорили о том, что американские компании начнут вывод своих мощностей в Мексику, с которой Трамп также перезаключил договор на выгодных условиях, что также нанесёт серьёзный ущерб экономике Китая.

Однако если Китай уже справился с эпидемией (по крайней мере его первой волной, т.к. допускают, что она будет иметь волнообразный зарактер), т.е. достиг "дна" , связанного с остановкой экономики из-за карантина , то у США и ЕС , не говоря уже об Украине, дно еще впереди. И насколько оно будет глубоким , как показывает практика, зависит в первую очередь от жёсткости мер по карантину и запугиванию своего населения. Потому что именно СТРАХ является "кнутом " от беспечности населения, которое, как показывает печальный пример Италии, приводит к трагическим последствиям.

Китай же сейчас имеет все шансы не только наверстать упущенное, но и захватить лидерство в посткоронавирусном мире. Сейчас уже десятки стран становятся в очередь на поставки масок, которых хронически не хватает абсолютно во всех странах, где эпидемия набирает обороты. И даже госрезерв США не был рассчитан на такой объем спроса. Еще одна тенденция - более богатые страны ЕС, пользуясь коррумпированностью правящего класса развивающихся стран, выкупают все запаса этого дефицитного товара, буквально устраивающих аукцион. Украина здесь, увы, является ярким примером....

Но еще более ценным товаром сейчас являются тесты на коронавирус. Южная Корея показала другую , более мягкую модель борьбы с эпидемией. Эта страны ещё зимой была в тройке лидеров по количеству инфицированных, но благодаря массовому применению тестирования и последующей изоляции больных, смогла также к концу марта целом приостановить распространение вируса.

Китай же сейчас становится лидером на этом новом высокоприбыльном сегменте рынке (выручка, как показывают примеры продажи украинских масок в Испанию и Германию могут намного превышать 100%), имеющего все шансы стать на как минимум в краткосрочной перспективе конкурентом нефтяному, при условии дальнейшего распространения пандемии в густонаселенных странах.

Потому что либеральные общества, где непопулярны жёсткие меры, будут, скорее всего, все больше делать ставку именно на эту модель, сочетая с ограничительными мерами, стараясь сократить масштабы остановки экономики. Великобритания , в этом плане, хороший пример. Там сперва весьма вальяжно отнеслись к вирусу, но по мере резкого роста заболевших в Лондоне приняли решение закрыть 40 станций метро, пабов, ресторанов и прочих мест массового скопления людей. Не говоря уже об Италии, где беспечность населения и правительства стало причиной массовых трагедий , когда попросту морги не успевают сжигать тела жертв эпидемии.

Кроме того, можно уже смело утверждать, что государство, которое первым найдёт, протестирует, а главное - выпустит в массовое производство вакцину от коронавируса в прямом смысле "озолотится". И вакцина от коронавируса станет новой нефтью как минимум на несколько ближайших лет. В Израиле, а затем и в США уже объявили о начале тестирования вакцины. Но я вполне допускаю, что именно Китай сможет решить эту задачу первой. Это, в таком случае, станет весомым аргументом сторонникам "теории заговора" , согласно которой очаг распространения коронавируса неслучайно появился в городе, где находится лаборатория по исследованию и разработке вирусов. А потому если Китай намеренно распространил вирус первым, у него обязательно должна быть вакцина. Уверен, Трамп будет активно использовать эту версию в своей предвыборной кампании, особенно если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться, что станет серьезнейшим вызовом для его переизбрания на президентский пост в ноябре. Ведь еще буквально месяц назад, после провала попытки демократов объявить ему импичмент в Конгрессе, его шансы на победу , на фоне высоких показателей роста экономики и рекордно низкой безработицы, наравне с рядом геополитических побед, были как никогда прежде высоки. И так уж совпало, что коронавирус , уже ставший причиной рекордного обвала на фондовом рынке и частичной остановкой реального сектора экономики, может поставить крест на его победе , которую он уже начал предвосхищать в своих речах.

ПРОДОЛЖЕРИЕ СЛЕДУЕТ....

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