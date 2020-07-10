Вакцина, найденная 100 лет назад, может уберечь от COVID-19, – исследование

Вакцина БЦЖ может защитить от COVID-19.

Исследование американских ученых показали, что вакцина БЦЖ, которую выпустили почти 100 лет назад, обеспечивает защиту от COVID-19.

Как сообщает DailyMail, ученые из Политехнического института Вирджинии, Государственного университета и Национального института здравоохранения провели крупномасштабный обзор предыдущих исследований и установили, что между вакцинацией населения с помощью БЦЖ и уровнем смертности от COVID-19 есть связь.

Согласно результатам их работы, в местах, где распространение вакцины БЦЖ увеличилось на 10%, смертность от коронавируса уменьшилась на 10,4%.

"На сигналы о влиянии вакцинации БЦЖ на смертность от COVID-19 влияют социальные, экономические и демографические различия между странами", – отметили ученые.

Согласно теориям исследователей, вакцина, содержащая живые бактерии, повышает эффективность иммунной системы.

"Временно индуцированный тренированный иммунитет может выиграть время, пока не станут доступны специальные вакцины и/или эффективные методы лечения инфекций SARS-CoV-2", – заявили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от COVID-19 в виде назального спрея или ингалятора может быть эффективнее уколов.