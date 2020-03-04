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4 марта • обновлено в 21:17
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В Венгрии впервые подтвердили коронавирус

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В Венгрии два человека заразились коронавирусом COVID-2019. Это первый случай, зафиксированный в этой стране.

Заболевшими являются иранские студенты, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

Зараженные коронавирусом появились в еще одной стране-соседе Украины

"У нас есть первый зараженный, вернее, два человека, которых нам пришлось госпитализировать из-за инфекции", – отметил глава правительства.

Отметим, что Венгрия является соседней с Украиной страной, где пока зафиксирован только один случай заражения. Пациент находится в изоляции в Черновцах.

Венгрия соседствует с Украиной

Венгрия соседствует с Украиной

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Иран – одна из наиболее пострадавших от COVID-2019 стран за пределами Китая.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Орбан
Место
Венгрия
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