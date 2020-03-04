Зараженные коронавирусом появились в еще одной стране-соседе Украины

В Венгрии два человека заразились коронавирусом COVID-2019. Это первый случай, зафиксированный в этой стране.
Заболевшими являются иранские студенты, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.
"У нас есть первый зараженный, вернее, два человека, которых нам пришлось госпитализировать из-за инфекции", – отметил глава правительства.
Отметим, что Венгрия является соседней с Украиной страной, где пока зафиксирован только один случай заражения. Пациент находится в изоляции в Черновцах.
Венгрия соседствует с Украиной
Карта Google
Иран – одна из наиболее пострадавших от COVID-2019 стран за пределами Китая.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.