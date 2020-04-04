В китайском городе Ухань, который стал эпицентром заражения COVID-19, ученые обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2.

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Вирусологи посетили приюты для животных в разных частях города и обнаружили, что 15% бродячих кошек заражены новым коронавирусом. Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликовали biorxiv.org.

С помощью сравнения новых и старых образцов крови ученые пришли к выводу, что одичавшие кошки могли заразиться вирусом от хозяев.

В Ухане нашли коронавирус нового типа

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока не известно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем", – отметили исследователи.

Как писал OBOZREVATEL ранее, медики развенчали миф о том, что хирургические перчатки являются идеальным средством защиты при общении с людьми, зараженными коронавирусом.

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