В Турции заговорили о войне с Грецией за Средиземное море

Стремление Греции расширить свои территориальные воды в Средиземном море может стать причинной военного конфликта с Турцией.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая, его страна не собирается идти на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском морях.

"Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Греции применила спецсредства для сдерживания мигрантов из Турции, которые хлынули после решения Анкары перестать сдерживать их на фоне обострения военного конфликта в Сирии.

Также греческие власти решили изменить отношение к мигрантам и выслать тех, которые прибыли к границе с Турцией после 1 марта.

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