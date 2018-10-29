В Стамбуле открыли самый большой в мире аэропорт: первые захватывающие фото и видео

В Стамбуле 29 октября прошла церемония открытия крупнейшего в мире аэропорта, который строили 10 лет.
Как сообщает Anadolu, на торжественном мероприятии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 200 млн пассажиров в год, что в два раза больше трафика в крупнейшем в мире аэропорту в Атланте (также опубликовано видео строительства, чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).
По словам Эрдогана, воздушная гавань стала предметом гордости для всей страны. С введением в строй Аэропорта Стамбула потребуется пересмотр всей структуры перевозок в Европе.
"Потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный траспортный хаб", – подчеркнул турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган
Anadolu
По его словам, аэропорт будет разрастаться в течение следующего десятилетия до 2028 года. Так, в рамках первой очереди были возведены терминал площадью 1,4 млн кв. метров и аэродромная инфраструктура с двумя взлетно-посадочными полосами, 114 контактными стоянками с использованием телетрапов и 257 удаленными стоянками.
Аэропорт Стамбула
После того, как будут введены в строй все этапы, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани. Только за прошлый год он принял 64 млн пассажиров.
Аэропорт Стамбула
News4Globe
Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула продолжит работу. В прошлом году через него прошел 31 млн пассажиров.
Аэропорт Стамбула
Hilâl Kaplan / Twitter
Istanbul Airport#istanbulairport pic.twitter.com/v7rygqk4ey— Hatıra Sokak (@denzkore) 29 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Днепре планируют начать строительство аэропорта в 2019 году.