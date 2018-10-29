В Стамбуле открыли самый большой в мире аэропорт: первые захватывающие фото и видео

В Стамбуле 29 октября прошла церемония открытия крупнейшего в мире аэропорта, который строили 10 лет.

Как сообщает Anadolu, на торжественном мероприятии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 200 млн пассажиров в год, что в два раза больше трафика в крупнейшем в мире аэропорту в Атланте (также опубликовано видео строительства, чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

По словам Эрдогана, воздушная гавань стала предметом гордости для всей страны. С введением в строй Аэропорта Стамбула потребуется пересмотр всей структуры перевозок в Европе.

"Потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку Стамбул превратится в крупный траспортный хаб", – подчеркнул турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган Anadolu

По его словам, аэропорт будет разрастаться в течение следующего десятилетия до 2028 года. Так, в рамках первой очереди были возведены терминал площадью 1,4 млн кв. метров и аэродромная инфраструктура с двумя взлетно-посадочными полосами, 114 контактными стоянками с использованием телетрапов и 257 удаленными стоянками.

Аэропорт Стамбула

После того, как будут введены в строй все этапы, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани. Только за прошлый год он принял 64 млн пассажиров.

Аэропорт Стамбула News4Globe‏

Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула продолжит работу. В прошлом году через него прошел 31 млн пассажиров.

Аэропорт Стамбула Hilâl Kaplan / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Днепре планируют начать строительство аэропорта в 2019 году.