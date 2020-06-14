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14 июня • обновлено в 09:22
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В США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца: фото и видео

  • В Атланте полицейский застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса

  • После этого в городе начались беспорядки, протестующие подожгли кафе

  • Глава полиции Атланты подала в отставку, также уволен стрелявший полицейский

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В Атланте вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса.

Как сообщает ABC News, Брукс заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта правоохранитель выстрелил в мужчину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Рейшард Брукс

Рейшард Брукс

Брукса госпитализировали, но врачам спасти его не удалось. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После этого в городе начались беспорядки. Люди перекрыли трассу, в результате чего образовалась многокилометровая пробка.

По данным телеканала WSB, протестующие сожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в Брукса.

В США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца

Скрин видео

Толпа скандировала лозунги против полиции, требуя от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

В результате протестов несколько десятков человек были задержаны.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что глава полиции города Эрика Шилдс подала в отставку. Она выразила соболезнования родственникам погибшего Брукса.

Также был уволен полицейский, который смертельно ранил афроамериканца.

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

AP

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

AP

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

Протесты в Атланте

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Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Теги
полиция протест
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