В США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца: фото и видео

В Атланте вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса.
Как сообщает ABC News, Брукс заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта правоохранитель выстрелил в мужчину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Рейшард Брукс
Брукса госпитализировали, но врачам спасти его не удалось. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
После этого в городе начались беспорядки. Люди перекрыли трассу, в результате чего образовалась многокилометровая пробка.
По данным телеканала WSB, протестующие сожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в Брукса.
Скрин видео
Толпа скандировала лозунги против полиции, требуя от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.
В результате протестов несколько десятков человек были задержаны.
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что глава полиции города Эрика Шилдс подала в отставку. Она выразила соболезнования родственникам погибшего Брукса.
Также был уволен полицейский, который смертельно ранил афроамериканца.
Протесты в Атланте
AP
Протесты в Атланте
AP
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Протесты в Атланте
Как сообщал OBOZREVATEL:
массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского. Коп, задерживая мужчину, девять минут душил его шею коленом.
8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, отрицая американскую власть.
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