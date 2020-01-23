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23 января • обновлено в 07:41
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В США упал и загорелся самолет: все погибли

2.7т
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В США на аэродроме города Корона в Южной Калифорнии разбился небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека.

Как уточняет AP, на борту было две женщины и два мужчины. Борт поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В США упал и загорелся самолет: все погибли

AP

В результате самолет отскочил назад на взлетно-посадочную полосу, но так и не взлетел снова, а затем перевернулся.

В США упал и загорелся самолет: все погибли

AP

В США упал и загорелся самолет: все погибли

AP

В США упал и загорелся самолет: все погибли

AP

После этого вспыхнул пожар. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших уже не було шансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
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