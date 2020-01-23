В США упал и загорелся самолет: все погибли

В США на аэродроме города Корона в Южной Калифорнии разбился небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Как уточняет AP, на борту было две женщины и два мужчины. Борт поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
AP
В результате самолет отскочил назад на взлетно-посадочную полосу, но так и не взлетел снова, а затем перевернулся.
AP
AP
AP
После этого вспыхнул пожар. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших уже не було шансов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.
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