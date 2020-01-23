В США упал и загорелся самолет: все погибли

В США на аэродроме города Корона в Южной Калифорнии разбился небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека.

Как уточняет AP, на борту было две женщины и два мужчины. Борт поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

AP

В результате самолет отскочил назад на взлетно-посадочную полосу, но так и не взлетел снова, а затем перевернулся.

AP

AP

AP

После этого вспыхнул пожар. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших уже не було шансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!