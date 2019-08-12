В США пятеро детей заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания вспыхнул пожар в детском саду, который унес жизни пятерых маленьких детей от восьми месяцев до семи лет.

Как сообщает местная полиция, четверо из них были братьями и сестрами. В частности, по информации New York Times, еще два мальчики спаслись, выпрыгнув из окна второго этажа, получив незначительные травмы.

"Мы кричали, чтобы дети прыгали вниз. Они были действительно напуганы", – говорят очевидцы чудовищной трагедии.

AP

Место, где произошел пожар

Местные жители рассказали, что увидели ярко-оранжевое свечение пламени и звуки взрывов. После этого они бросились вызывать спасателей.

В результате инцидента пострадал также один местный житель, живущий напротив и владелица детского сада Элейн Харрис. Сообщается, что ее сын погиб в пожаре.

АР

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Позже выяснилось, что в помещение детского сада был только один детектор дыма – на чердаке, но, по всей видимости, он не работал. Среди версий пожара полиция рассматривает электрическую неисправность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае (Россия) один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

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