В США пятеро детей заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания вспыхнул пожар в детском саду, который унес жизни пятерых маленьких детей от восьми месяцев до семи лет.
Как сообщает местная полиция, четверо из них были братьями и сестрами. В частности, по информации New York Times, еще два мальчики спаслись, выпрыгнув из окна второго этажа, получив незначительные травмы.
"Мы кричали, чтобы дети прыгали вниз. Они были действительно напуганы", – говорят очевидцы чудовищной трагедии.
AP
Место, где произошел пожар
Местные жители рассказали, что увидели ярко-оранжевое свечение пламени и звуки взрывов. После этого они бросились вызывать спасателей.
В результате инцидента пострадал также один местный житель, живущий напротив и владелица детского сада Элейн Харрис. Сообщается, что ее сын погиб в пожаре.
АР
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Скриншот с видео
Позже выяснилось, что в помещение детского сада был только один детектор дыма – на чердаке, но, по всей видимости, он не работал. Среди версий пожара полиция рассматривает электрическую неисправность.
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