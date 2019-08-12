Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США пятеро детей заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

1.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания вспыхнул пожар в детском саду, который унес жизни пятерых маленьких детей от восьми месяцев до семи лет.

Как сообщает местная полиция, четверо из них были братьями и сестрами. В частности, по информации New York Times, еще два мальчики спаслись, выпрыгнув из окна второго этажа, получив незначительные травмы.

"Мы кричали, чтобы дети прыгали вниз. Они были действительно напуганы", говорят очевидцы чудовищной трагедии.

Новости
Все в черном дыму: под Киевом произошел мощный пожар на птицефабрике. Фото и видео

В США дети заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

AP

Место, где произошел пожар

Место, где произошел пожар

Местные жители рассказали, что увидели ярко-оранжевое свечение пламени и звуки взрывов. После этого они бросились вызывать спасателей.

В результате инцидента пострадал также один местный житель, живущий напротив и владелица детского сада Элейн Харрис. Сообщается, что ее сын погиб в пожаре.

В США дети заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

АР

В США дети заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

Скриншот с видео

В США дети заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

Скриншот с видео

В США дети заживо сгорели в детсаду: детали чудовищного ЧП

Скриншот с видео

Позже выяснилось, что в помещение детского сада был только один детектор дыма – на чердаке, но, по всей видимости, он не работал. Среди версий пожара полиция рассматривает электрическую неисправность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае (Россия) один ребенок погиб и еще трое попали в реанимацию в результате пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...