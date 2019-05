В США мужчина совершил публичный самоподжог напротив Белого дома: видео 18+

В парке "Эллипс" напротив Белого дома в столице США Вашингтоне в среду, 29 мая, мужчина совершил самоподжог.

Как сообщает TMZ, в результате его госпитализировали с ожогами 85% тела. При этом случайные очевидцы сумели заснять инцидент на видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Данные о происшествии подтверждают секретная служба США и парковая полиция в Twitter. Отмечается, что это произошло около 12:20.

Правоохранители также заметили возле мужчины подозрительный пакет, который был погашен.

TMZ предполагает, что на мужчине, возможно, был какой-то защитный костюм, потому что он не рухнул на землю, а продолжал идти, охваченный пламенем.

На ролике также запечатлен момент, когда полицейские подбежали к мужчине с огнетушителями. Правоохранители подчеркнули, что он был немедленно взят под стражу и отправлен в больницу. Мотив поступка пока неясен.

Осторожно, видео 18+!

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.