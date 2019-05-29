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В США мужчина совершил публичный самоподжог напротив Белого дома: видео 18+

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В парке "Эллипс" напротив Белого дома в столице США Вашингтоне в среду, 29 мая, мужчина совершил самоподжог.

Как сообщает TMZ, в результате его госпитализировали с ожогами 85% тела. При этом случайные очевидцы сумели заснять инцидент на видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Данные о происшествии подтверждают секретная служба США и парковая полиция в Twitter. Отмечается, что это произошло около 12:20.

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В США мужчина совершил публичный самоподжог напротив Белого дома: видео 18+

Скрин видео

Правоохранители также заметили возле мужчины подозрительный пакет, который был погашен.

TMZ предполагает, что на мужчине, возможно, был какой-то защитный костюм, потому что он не рухнул на землю, а продолжал идти, охваченный пламенем.

На ролике также запечатлен момент, когда полицейские подбежали к мужчине с огнетушителями. Правоохранители подчеркнули, что он был немедленно взят под стражу и отправлен в больницу. Мотив поступка пока неясен.

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице Филиппин барабанщик популярной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.

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Место
СШАВашингтон
Теги
самоубийствовидео
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