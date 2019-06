В США из автомобиля расстреляли 7 человек: фото и видео с места нападения

В четверг, 27 июня, в Атланте (штат Джорджия, США) неизвестные устроили стрельбу из автомобиля, в результате чего были ранены 7 человек.

Пострадали две женщины и пять мужчин. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал WSB-TV. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ЧП произошло рано утром перед жилым комплексом. Группа людей стояла на улице Парквэй-Драйв. Мимо проезжали два автомобиля, из которых и начали стрелять.

По данным полиции, велась прицельная стрельба. Всего было сделано около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины.

При этом, правоохранители рассказали, что жилой комплекс, возле которого произошло нападение, известен наркотиками и бандитской активностью.

K9 team here now with Investgstor. This is where 7 people were shot in a drive my shooting this morning on Parkview Drive in the Old Fourth Ward. pic.twitter.com/sKC0sJFq99

Car riddled in bullets after a drive by shooting where 7 people were shot in the Old Fourth Ward, just two blocks from Ponce City Market. We are using this as a reference point since it is the closest landmark. I’m live at Noon with why police say this was a targeted shooting. pic.twitter.com/SqtxIF8dqh