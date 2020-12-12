В США дали согласие на экстренное применение вакцины Pfizer
Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для экстренного использования в США.
Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Центры США по контролю и профилактике заболеваний могут выполнять свои планы по своевременному распространению вакцины.
Таким образом, массовая вакцинация американцев от COVID-19 начнется в ближайшее время.
Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.
В Канаде также одобрили вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech, назвали ее безопасной и разрешили применять на территории страны.
В Украине имеется оборудование для хранения вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз.
Тем временем, Pfizer и Moderna начали тестировать свои вакцины против COVID-19 на детях от 12 до 18 лет.
В ходе клинических испытаний препарата от Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев. Два участника получили настоящую вакцину, остальные четыре – плацебо.
В Британии у двух сотрудников Нацслужбы здравоохранения (NHS) возникла аллергическая реакция на вакцину.