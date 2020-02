Силы Асада напали на патрули США в Сирии: американцы ответили с воздуха. Фото и видео

Американские военные самолеты в среду, 12 февраля, нанесли по меньшей мере один воздушный удар по северо-восточному региону Сирии Хасеке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сирийские и турецкие СМИ. Коалиция под руководством США, которая ведет борьбу с "Исламским государством", провела эту операцию после инцидента на контрольно-пропускном пункте, подконтрольному совместным российско-сирийским силам, в селе Харбет Амо к востоку от Камишли (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Тогда силы США попали под обстрел сторонников режима Асада и были вынуждены открыть огонь, передает The Defense Post. Американские патрульные автомобили были заблокированы на КПП.

"Патруль попал под огонь стрелкового оружия неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь", – рассказал представитель американской коалиции полковник Майлс Каггинс.

Государственное информационное агентство Сирии SANA утверждает: в результате был убит якобы один мирный житель и еще один ранен. По словам Каггинса, в результате перестрелки был ранен один из боевиков.

Государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что после этого США нанесли два воздушных удара.

Жители Харбет Амо заявили, что в село отправился российский патруль из контингента в аэропорту Эль-Камышлы. Инцидент произошел в районе, где присутствуют одновременно российские силы, поддерживаемые США войска сирийских курдов и сирийская армия.

Заявлению о стрельбе американцев по якобы "мирным жителям" противоречит опубликованное видео, на котором видно, что патруль США обстреливают из стрелкового оружия.

При этом за спинами боевиков находилась российская военная полиция, которая просто наблюдавшая за происходящим.

"Невероятные кадры. Силы Асада открывают огонь по патрулю США, когда в это время у американских MRAP дети, а российские силы – прямо за ними (силами Асада)", – написал в Twitter журналист Юлиан Репке.

SYRIA - The moment of a firefight involving the US military in the village of Harbet Amo east of Qamishli. pic.twitter.com/xk7vj7eOm4