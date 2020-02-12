Силы Асада напали на патрули США в Сирии: американцы ответили с воздуха. Фото и видео

Американские военные самолеты в среду, 12 февраля, нанесли по меньшей мере один воздушный удар по северо-восточному региону Сирии Хасеке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сирийские и турецкие СМИ. Коалиция под руководством США, которая ведет борьбу с "Исламским государством", провела эту операцию после инцидента на контрольно-пропускном пункте, подконтрольному совместным российско-сирийским силам, в селе Харбет Амо к востоку от Камишли (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Тогда силы США попали под обстрел сторонников режима Асада и были вынуждены открыть огонь, передает The Defense Post. Американские патрульные автомобили были заблокированы на КПП.

В селе Харбет Амо в Сирии произошла перестрелка twitter.com/Ozkok_A

"Патруль попал под огонь стрелкового оружия неизвестных лиц. В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь", – рассказал представитель американской коалиции полковник Майлс Каггинс.

Государственное информационное агентство Сирии SANA утверждает: в результате был убит якобы один мирный житель и еще один ранен. По словам Каггинса, в результате перестрелки был ранен один из боевиков.

Государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что после этого США нанесли два воздушных удара.

Жители Харбет Амо заявили, что в село отправился российский патруль из контингента в аэропорту Эль-Камышлы. Инцидент произошел в районе, где присутствуют одновременно российские силы, поддерживаемые США войска сирийских курдов и сирийская армия.

Харбет Амо twitter.com/Ozkok_A

Заявлению о стрельбе американцев по якобы "мирным жителям" противоречит опубликованное видео, на котором видно, что патруль США обстреливают из стрелкового оружия.

При этом за спинами боевиков находилась российская военная полиция, которая просто наблюдавшая за происходящим.

"Невероятные кадры. Силы Асада открывают огонь по патрулю США, когда в это время у американских MRAP дети, а российские силы – прямо за ними (силами Асада)", – написал в Twitter журналист Юлиан Репке.

Скрин видео

SYRIA - The moment of a firefight involving the US military in the village of Harbet Amo east of Qamishli. pic.twitter.com/xk7vj7eOm4 — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 12, 2020

طائرات أميركية تقصف مواقع للنظام السوري قرب القامشلي بعد تطور اشتباكات بين دورية أميركية ومجموعة من أهالي قرية قرب القامشلي

وتعيش المناطق القريبة للمدينة بريف #الحسكة أوضاعاً متوترة على خلفية اعتراض عدد من أبناء القرية لدورية أميركية كانت متجهة نحو حقل الرميلان النفطي!#شاهد pic.twitter.com/A6aHhC1alp — صــابـر | sabir (@Infois33) February 12, 2020

После стрельбы в небе сразу же появились боевые самолёты ВВС США🇺🇸. pic.twitter.com/Wmxr4OlEaT — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) February 12, 2020

асадисты с руцкими блокируют патруль армии США. Камышли, Сирия. путен нарывается. pic.twitter.com/tuZlUMHDTE — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) February 12, 2020

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

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