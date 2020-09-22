Мир не раз был на грани Третьей мировой: ядерные ошибки, которые могли уничтожить Землю

Не один десяток раз человечество оказывалось под угрозой ошибочно нанесенного ядерного удара. Так, в частности, системы предупреждения о ракетном нападении регулярно ложно срабатывали в период холодной войны между США и СССР (1946 – конец 1980-х).

Некоторые историки считают, что подобные ситуации несли угрозу жизни на Земле, поскольку, по их мнению, мир находился на пороге глобальной ядерной войны. О самых громких случаях поднятия тревоги из-за ложных предупреждений о ракетном ударе читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Карибский кризис и ракеты для СССР

28 октября 1962 года, в разгар Карибского кризиса, на четыре секретные ракетные базы на Окинаве поступил приказ о запуске крылатых термоядерных ракет Mark 28 по СССР.

Инструкцию прислали по радиосвязи, шифр совпадал с тем, что находился в секретном конверте с инструкциями. Однако когда управляющий пуском капитан Уильям Бассет вскрыл конверт с координатами, оказалось, что три из четырех предполагаемых целей находятся за пределами СССР.

Тогда офицер позвонил в центр управления и солгал о том, что не получил четкого приказа. Он также скомандовал двум солдатам застрелить дежурного офицера, если тот попытается запустить ракеты.

В результате были получены указания не открывать огонь. Об этом инциденте стало известно только в 2015 году – спустя четыре года после смерти Бассета.

Медведь-нарушитель

За три дня до этого, 25 октября 1962, года охранник в командно-наблюдательном пункте в Дулут, штат Миннесота, заметил тень, двигавшуюся вдоль забора. Он выстрелил в нарушителя и поднял тревогу, сделав вывод, что это начало атаки СССР. На соседних авиабазах включилась сигнализация.

На одной из баз, в Волк-Филд, случайно нажали не на ту кнопку, и вместо стандартного предупреждения системы безопасности включилась сирена, означавшая взлет по тревоге.

Пилоты бросились к своим машинам, готовые взлететь с ядерным оружием на борту. Им сказали, что это не учебный вылет, и они были уверены, что началась Третья мировая.

Как оказалось, нападения в Дулуте не было – нарушителем был медведь. Однако на авиабазе Волк-Филд об этом не знали. Бомбардировщиков перехватили на взлетной полосе, когда они уже запустили двигатели – один из военных выехал им навстречу на грузовике.

Ложная тревога и Хрущев в Нью-Йорке

5 октября 1960 года в NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) получили сигнал о массированном ядерном ударе СССР со станции дальнего обнаружения, находящейся в Гренландии.

У офицеров, которые обрабатывали данные, сразу возникли подозрения. Дело в том, что в тот же день в Нью-Йорке находился Никита Хрущев, посетивший Генассамблею ООН. Как оказалось, сбой дала автоматика США: радиосигнал, отраженный от Луны, спровоцировал ложное срабатывание систем.

Обманутая Солнцем система "Око"

В 00:15 26 сентября 1983 года на гарнизоне Серпухов-15 система засекла пуски баллистических ракет "Минитмен" с территории США. На принятие решения об ответно-встречном ударе было менее часа.

Подполковник Ракетных войск стратегического назначения Станислав Петров, исполнявший обязанности дежурного, немедленно объявил боевую тревогу. При этом на экранах видеоконтрольных устройств, которые должны были передать изображение факела ракеты, выходящей из шахты, все было в норме. Спутники системы "Око" тем временем сообщили еще о трех пусках ракет из той же точки.

Петров взял ответственность на себя и передал наверх сообщение о ложном срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении. Оказалось, что предполагаемое место пуска ракет находилось на линии между освещенной и неосвещенной частями Земли, и солнечные лучи, отражающиеся от облаков, засветили датчики "Ока". Эти события были рассекречены лишь десять лет спустя.

"Ядерный чемоданчик" и исследовательская ракета Норвегии

25 января 1995 года Борис Ельцин стал первым мировым лидером, который активировал так называемый "ядерный чемоданчик" – электронное устройство, через которое высшее руководство страны отдает приказ о приведении в действие ядерного оружия.

Так, радары России зафиксировали у берегов Норвегии ракету, что было похоже на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Ракетные войска стратегического назначения были приведены в полную боевую готовность. "Ядерные чемоданчики" активировали у президента Ельцина, министра обороны Павла Грачева и начальника Генштаба Михаила Колесникова.

Однако через несколько минут выяснилось, что ракета удаляется от территории России, и, таким образом, не опасна. Оказалось, что это была исследовательская ракета с научным оборудованием для изучения полярных сияний. Власти Норвегии были поражены такой реакцией российской стороны, поскольку об испытаниях предупреждали еще за месяц до пуска.

Как пишет BBC, с момента изобретения ядерного оружия мир по меньшей мере 22 раза оказывался на опасной грани. Причем часто ложная тревога поднималась из-за таких, на первый взгляд, невинных вещей, как, например, стая лебедей, Луна, мелкие неполадки с компьютером или солнечная буря.

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