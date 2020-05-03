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4 мая • обновлено в 11:26
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В сети нашли "мать пандемии коронавируса" Ши Чжэнли

21.5т
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Китайского вирусолога Ши Чжэнли в профессиональном сообществе называют "летучая мышь".

55-летний ученый тридцать лет изучает вирусную угрозу летучих мышей. Об этом пишет Telegram-канал Zorro.

Женщина утверждает, что есть 5 000 штаммов, которые легко могут передаться человеку.

"Мать пандемии коронавируса" Ши Чжэнли

"Мать пандемии коронавируса" Ши Чжэнли

Zorro

По словам журналистов, на родине Ши именуют "матерью дьявола", а мировое сообщество намерено предъявить Китаю заоблачный иск за пандемию COVID-19. Вспышки коронавируса были и ранее, но они не имели "эффекта домино", от которого экономика мира лопнула, как мыльный пузырь. Доктор Ши успела заявить, что COVID – "это природа, наказывающая человеческую расу за сохранение нецивилизованных жизненных привычек".

"Летучих мышей исследовали не только в Китае, но и в США, России, Австралии, Швейцарии. А если кто-то из них выстрелил себе в ногу? Все страны, имеющие лаборатории-аналоги уханьской, понимали уровень угрозы. О ней неоднократно было сказано в научных статьях. Почему за много лет не началась работа над вакциной? Доктор Ши в 2015 году утверждала, что их лабораторные опыты на мышах безуспешны", – пишет автор сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ сказали, когда коронавирус перестанет быть угрозой для мира.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Пора ее называть "летучая мpaзь".
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