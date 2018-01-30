В России журналисты устроили жесткую драку из-за Сталина в прямом эфире: опубликовано видео

Вечером, 30 января российские журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радио "Комсомольская правда" из-за Иосифа Сталина.

Соответствующий фрагмент видео опубликовал журналист кремлевского пула в своем микроблоге в Twitter.

"Этот эфир наши слушатели запомнят надолго!": Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире Радио "Комсомольская правда", поспорив из-за Сталина", – написал Смирнов.

Оба журналиста были гостями программы "Радиорубка". Темой выпуска была: "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить". Члены СПЧ дискутировали на тему отзыва прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".

В конце эфира Шевченко сказал Сванидзе, что тот "плюет на могилы погибших под Москвой". Тот, в свою очередь, обозвал собеседника "мерзавцем". В результате завязалась драка.

"Этот эфир наши слушатели запомнят надолго!": Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире Радио "Комсомольская правда", поспорив из-за Сталина pic.twitter.com/t7rDekQqPB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", министр культуры РФ нашел символическую связь между нашумевшим фильмом "Смерть Сталина" и Украиной.