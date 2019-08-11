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В России священник чуть не убил ребенка при крещении: жуткое видео

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Российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине (смотрите видео в самом низу новости).

Видео жуткого инцидента появилось на YouTube. На нем монах силой окунает ребенка в воду под истошные крики матери и самого малыша. На кадрах видно, как священнослужитель не дает женщине забрать ребенка обратно.

Как сообщило издание "Фонтанка.ру", после таинства мать малыша написала заявление в полицию. С ее слов, отреагировали и в епархии, пообещав отстранить священнослужителя.

Крещение в России

Крещение в России

Скрин с видео

Сам же Фотий считает, что ничего ужасного не случилось, а всему виной излишняя мнительность мамы.

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"А что, собственно, случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить", — заявил он журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандально известный священник РПЦ, сбежавший в Россию после Революции Достоинства, протоиерей Андрей Ткачев призвал умирать вместо того, чтобы лечиться, и запретил женщинам раздеваться перед врачами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
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Новости России
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Вот так вот на рАсиЕ приучают к православному фашизму ещё с рождения, вот это самое адовое место на нашей Земле... http://2.bp.blogspot.com/_NfsdvUxYGkI/TLdlve9esUI/AAAAAAAAYj8/z1Nw9JdYxbs/s1600/prav2010-10-09-2.jpg https://pbs.twimg.com/media/BYPZVMACcAAUsEw?format=jpg&name=900x900
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Ребёнок перепуг на всю жизнь заработал.
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