В России снова произошел пожар в крупном ТЦ: фото, видео

В Казани произошел пожар в крупном торговом центре "Порт".

Весь персонал, находившийся в здании, эвакуировали, передает НТВ.

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Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пожар тушат по второму уровню сложности из пяти существующих.

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Посетителей в ТЦ не было, так как он еще не открылся.

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Информации о пострадавших нет.

В то же время сотрудники ТЦ сообщили, что перед пожаром был взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали восемь детей.

Отметим, что в марте в российском Кемерово в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребенок.