В России снова произошел пожар в крупном ТЦ: фото, видео

В Казани произошел пожар в крупном торговом центре "Порт".
Весь персонал, находившийся в здании, эвакуировали, передает НТВ.
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Из-под кровли торгового центра идет сильный дым. Пожар тушат по второму уровню сложности из пяти существующих.
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Посетителей в ТЦ не было, так как он еще не открылся.
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Информации о пострадавших нет.
В то же время сотрудники ТЦ сообщили, что перед пожаром был взрыв.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня в Иркутске в ТРЦ "Комсомолл" прогремел взрыв, в результате которого пострадали восемь детей.
Отметим, что в марте в российском Кемерово в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребенок.