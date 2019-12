Тысячи "Макронов" заполонили Париж: "желтые жилеты" вышли на яркий протест. Фото и видео

В субботу, 21 декабря, в честь дня рождения президента Франции Эммануэля Макрона недовольные его политикой активисты движения "желтых жилетов" устроили новый митинг в Париже.

Протестующие вышли на улицы, надев маски с лицом главы государства. Фото и видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Призыв к тому, чтобы отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера, был размещён в сети за несколько дней до события. Организаторы митинга подготовились, разместив в свободном доступе шаблон маски с Макроном.

В Париже на протест вышли тысячи "Макронов" Instagram stephane_burlot

Twitter A.D

Активисты собрались возле Лувра, надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Спустя 20 минут к месту проведения акции пришли сотрудники безопасности Лувра и жандармы. Протестующих взяли в оцепление.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон отмечает день рождения в рабочей поездке за рубежом, группа "жёлтых жилетов" надела маски и устроила у Лувра короткую акцию в честь главы государства. Полиция прибыла быстро, но столкновений не было. #Paris #GiletsJaunes #Louvre pic.twitter.com/FCpVB0WeOq — Мировые новости (@RIA_Worldnews) December 21, 2019

В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона. Протестующие надели картонные маски президента и принялись петь песни, появившиеся за время существования движенияhttps://t.co/EAbqv3X3fO pic.twitter.com/170sjV1cfa — РИА Новости (@rianru) December 21, 2019

Отметим, "желтые жилеты" устроили протесты и в других частях города.

France: The Yellow Vests in the streets of Paris mocking Macron. 21-12-2019 pic.twitter.com/Kwr9LrANNK — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) December 21, 2019

This is #Paris today.



Massive anti-Macron #YellowVests protests are still going strong all across #France for the 58th week in a row.



But this won’t be plastered everywhere on Western media because the French government is a US ally. #GiletsJaunes pic.twitter.com/aT2LLfLx4X — Sarah Abdallah (@sahouraxo) December 21, 2019

For weeks the people of #France have been brutalised by their own government… limbs, eyes lost, people dead and there has been no media coverage or world outcry.They are singing “We are here, we are here, even if Macron does not want, we are here”.#GiletsJaunes #Acte58 #Paris pic.twitter.com/DoEdvH6zZm — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi (@Amreen__Rizvi) December 21, 2019

France: The Yellow Vests in the streets of Paris mocking Macron. 21-12-2019 pic.twitter.com/ENmgfMqtUC — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) December 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо начались во Франции в ноябре 2018 года. По всей стране в протестных мероприятиях приняли участие сотни тысяч человек.

