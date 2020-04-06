В Москве напали на посольство Чехии из-за памятника: разгорелся международный скандал

Власти Чехии возмутились из-за нападения на посольство страны в Москве. 5 апреля его забросали дымовыми шашками и вывесили на ограждении баннер "Стоп фашизму".

Хулиганов задержать не удалось, однако Чехия намерена пожаловаться на инцидент в МИД Российской Федерации, пишет DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чешская Республика протестует против нападения на территорию дипломатического представительства, которое страна пребывания обязана защищать. Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", – заявила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

Известно, что ответственность за нападение на чешское посольство взяла на себя незарегистрированная партия "Другая Россия". Она объяснила свою выходку сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. На своем сайте партия заявила, что "уничтожение памятника советскому маршалу – часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов Второй мировой войны". Кроме того, агрессивные фанаты "русского мира" пригрозили, что российские танки якобы будут в Праге.

Нападение на посольство Чехии в Москве Сайт партии "Другая Россия"

Напомним, что власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева 3 апреля. Под его руководством красноармейцы освободили город 9 мая 1945 года. Решение о сносе памятника приняли на уровне совета городского района Прага-6. Представитель районных властей Ондржей Шраме пояснил, что памятник отправят в хранилище и впоследствии статуя станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

Появился же в Праге памятник Коневу в 1980 году. Однако в последние годы он все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета.

Снос памятника Коневу в Праге DW

Для одних этот памятник был символом победы над фашизмом, другим напоминал о советском гнете. В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Вот как это было pic.twitter.com/UZprg6Td2W — DW на русском (@dw_russian) April 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Украинский институт национальной памяти выступил за снос памятника над могилой советского генерала Николая Ватутина в центре Киева и за перезахоронение его останков.

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