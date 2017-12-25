УкрEngРус

В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие и пострадавшие

Читать новость на украинском

В Москве в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" въехал автобус. В результате погибли пять человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Новости
В Лондоне автомобиль влетел в толпу: есть пострадавшие

По сообщениям СМИ, ГИБДД рассматривает две версии причин ДТП у "Славянского бульвара": автобус либо "подрезала" другая машина, либо у него отказали тормоза.

Отмечается, что теракт не рассматривается.

Как сообщал "Обозреватель", 21 декабря автомобиль сбил группу пешеходов в австралийском Мельбурне.

Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости