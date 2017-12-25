В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие и пострадавшие

В Москве в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" въехал автобус. В результате погибли пять человек.
Об этом сообщает РИА Новости.
Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.
По сообщениям СМИ, ГИБДД рассматривает две версии причин ДТП у "Славянского бульвара": автобус либо "подрезала" другая машина, либо у него отказали тормоза.
Отмечается, что теракт не рассматривается.
Как сообщал "Обозреватель", 21 декабря автомобиль сбил группу пешеходов в австралийском Мельбурне.