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В Конго рухнул самолет с 72 людьми на борту: десятки пострадавших

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В Демократической Республике Конго 25 декабря потерпел крушение самолет, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным издания NST, воздушное судно концерна "Антонов" АН-26 перевозило конголезский солдат, в результате ЧП никто не погиб.

"38 человек, в основном конголезских солдат, пострадали, когда транспортный самолет "Антонов" заходил на посадку в Бени на востоке ДР Конго", – рассказали военные чиновники.

В Конго рухнул самолет с 72 людьми на борту: десятки пострадавших
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Среди раненых были все члены экипажа и еще 26 солдат, при этом еще 8 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам капитана Маке Хазукая, предварительная причина аварии – неудачная посадка.

Уточняется, что самолет концерна "Антонов" используется для перевозки войск и грузов в Демократической Республике Конго.

Крушение самолета в Конго

Крушение самолета в Конго

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Крушение самолета в Конго

Крушение самолета в Конго

edge.ug‏

Крушение самолета в Конго

Крушение самолета в Конго

edge.ug‏

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря в Конго также произошла авария с АН-26, который перевозил 23 человека с российскими пилотами. В результате катастрофы погибли шесть человек.

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разбился самолет
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