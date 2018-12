В Конго рухнул самолет с 72 людьми на борту: десятки пострадавших

В Демократической Республике Конго 25 декабря потерпел крушение самолет, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным издания NST, воздушное судно концерна "Антонов" АН-26 перевозило конголезский солдат, в результате ЧП никто не погиб.

"38 человек, в основном конголезских солдат, пострадали, когда транспортный самолет "Антонов" заходил на посадку в Бени на востоке ДР Конго", – рассказали военные чиновники.

Среди раненых были все члены экипажа и еще 26 солдат, при этом еще 8 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам капитана Маке Хазукая, предварительная причина аварии – неудачная посадка.

Уточняется, что самолет концерна "Антонов" используется для перевозки войск и грузов в Демократической Республике Конго.

15 soldiers were seriously hurt when an Antonov transport plane had an accident on landing at #Beni in eastern DR #Congo.



Lastweek, an Antonov 26 chartered to deliver election material crashed near Kinshasa killing five crew and one passenger. https://t.co/q0jdI2eFq4 pic.twitter.com/feFQq14LKC