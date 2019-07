В Калифорнии на фестивале чеснока расстреляли 15 человек: первые кадры с места трагедии

В воскресенье, 28 июля, сотрудники полиции получили сообщения о смертельной стрельбе на фестивале чеснока в Гилрое в Калифорнии, США.

Экипажам скорой помощи сообщили, что по меньшей мере 3 человека погибли и 12 получили ранения, пишет SBC.

По словам представителя Медицинского центра в долине Санта-Клара, после воскресной стрельбы было госпитализировано не менее пяти человек. Два человека были приняты, и больница ожидает еще трех. Еще два человека были доставлены в Стэнфордский медицинский центр. Никаких дополнительных подробностей о состоянии пациентов предоставлено не было.

По данным полиции Гилроя, по состоянию на 18:30 местного времени (04:30 29 июля по Киеву) ситуация все еще была активной.

Один свидетель рассказал NBC Bay Area, что он выходил, когда почувствовал, как пуля прошла мимо его головы, и когда он обернулся, то увидел, как все бегут.

Местная полиция призвала всех, кто ищет родных собираться в одном месте у Гавилан-колледжа.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на трагедию и предупредил, что преступник все еще не задержан.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

Just in: Ambulance crews were told 11 people were down in an active shooter incident at the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California. https://t.co/AftFcIRNh7 pic.twitter.com/T7GpmeaRmE — NBCWashington (@nbcwashington) July 29, 2019

Multiple visuals from Gilroy, California, show people rushing out of Garlic Festival after reports of multiple shooting, casualties feared pic.twitter.com/cLS1wFy21S — Khalid khi (@khalid_pk) July 29, 2019

Over 11 down and I'm hearing shooters not shooter. Still active pic.twitter.com/5VX7RhsiAA — OAKLAND raiders baby! LV is trash (@vargas0516) July 29, 2019

Video shows panicked attendees fleeing the park after gunfire erupted. 11 people were reportedly hurt during an active shooter situation at the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California, on Sunday night#GilroyGarlicFestival #California #GilroyShooting #GarlicFest pic.twitter.com/depC71Rmce — RelaxTarget (@crapitsheckboy) July 29, 2019

