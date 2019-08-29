В Италии засняли мощное извержение вулкана: фото и видео стихии

В Италии 28 августа произошло извержение вулкана Стромболи, расположенного на острове в Тирренском море на юге страны.
Вулкан выбросил в воздух высокий столб пепла, сообщает итальянское агентство ANSA.
Информации о пострадавших нет, но извержение Стромболи почувствовали не только туристы и жители одноименного острова, но и на соседних островах. Высокий столб дыма был виден за много километров, а многие жители почувствовали металлический привкус во рту.
La Stampa
ANSA
Извержение также привело к небольшим локальным пожарам.
Вулкан Стромболи (высота 926 м) сохраняет активность как минимум в течение последних 2 тыс. лет, однако излияния лавы редки. Последнее (до этого года) было зафиксировано в 2014-м.
#esplosione #vulcano #stromboli #28agosto2019 @LaStampa @Corriere @repubblica @AnsaSicilia @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/Fe95ilpiOi— Alberto Lunardi (@alby_moon) August 28, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Килауэа на Гавайях, который был активным в течение 30 лет и лишь недавно успокоился, может взорваться.
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