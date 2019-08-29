В Италии засняли мощное извержение вулкана: фото и видео стихии

В Италии 28 августа произошло извержение вулкана Стромболи, расположенного на острове в Тирренском море на юге страны.

Вулкан выбросил в воздух высокий столб пепла, сообщает итальянское агентство ANSA.

Информации о пострадавших нет, но извержение Стромболи почувствовали не только туристы и жители одноименного острова, но и на соседних островах. Высокий столб дыма был виден за много километров, а многие жители почувствовали металлический привкус во рту.

La Stampa

ANSA

Извержение также привело к небольшим локальным пожарам.

Вулкан Стромболи (высота 926 м) сохраняет активность как минимум в течение последних 2 тыс. лет, однако излияния лавы редки. Последнее (до этого года) было зафиксировано в 2014-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Килауэа на Гавайях, который был активным в течение 30 лет и лишь недавно успокоился, может взорваться.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!