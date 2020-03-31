Италия, которая возглавила антирейтинг по количеству смертей от коронавируса, из-за строгого карантина стала пустой, людей нет даже в излюбленных туристических местах.

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Показательное видео из столицы страны Милана опубликовало агенство Ruptly (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Центр города засняли с дрона. На кадрах видно всемирно известные Пьяцца-дель-Дуомо (Соборную площадь) и галерею Виктора Эммануила – абсолютно пустые.Нет людей и на улицах. Закрыты также магазины мировых брендов.

Опустевшую Италию показали с высоты

Отметим, по последним данным, всего в Италии более 10% летальных случаев от общего количества зарегистрированных больных – 11 591 человек из 101. Выздоровели в Италии 14 620 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии сообщили, что более 70% жертв болезни – мужчины. Средний возраст всех умерших составляет почти 80 лет.

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