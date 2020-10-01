В Италии начали очередное судилище по делу Маркива: на заседании – мама нацгвардейца и Аваков

В четверг, 1 октября, в Милане (Италия) продолжится судебное заседание, на котором будет рассматриваться апелляция по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинец отбывает наказание по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в зале миланского суда также находится мама Маркива.

Кроме того, сегодня участие в заседании примет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы очень рассчитываем, чтобы доказательства по уголовному делу, которое ведет Украину по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в первой инстанции – абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", – пояснил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов. Также он добавил, что сейчас Маркив чувствует себя бодро и "готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность".

Напомним, что 29 сентября, в Милан состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу Маркива.

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