В Италии начали очередное судилище по делу Маркива: на заседании – мама нацгвардейца и Аваков
Также на заседании присутствует омбудсмен Людмила Денисова
Аваков рассказал о самочувствии Маркива
В четверг, 1 октября, в Милане (Италия) продолжится судебное заседание, на котором будет рассматриваться апелляция по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинец отбывает наказание по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.
Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в зале миланского суда также находится мама Маркива.
Кроме того, сегодня участие в заседании примет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Мы очень рассчитываем, чтобы доказательства по уголовному делу, которое ведет Украину по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в первой инстанции – абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", – пояснил глава МВД.
Аваков подчеркнул, что украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов. Также он добавил, что сейчас Маркив чувствует себя бодро и "готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность".
Напомним, что 29 сентября, в Милан состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу Маркива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива.