В Хьюстоне 9 марта состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флодом, чья смерть после задержания вызвала волну протестов в США.
На церемонии собралось около 500 человек, среди которых были звезды кино и спорта, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
Во время своей речи пастор Уильям Лоусон заявил, что после случившего Белый дом нуждается в "очистке".
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
"Мы должны действовать, чтобы изменить их (политиков). Первое, что мы должны сделать, это очистить Белый дом. Но в наших штатах так же должно быть хорошее руководство, а это значит, что мы должны идти и голосовать", – сказал он.
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
Среди гостей на церемонии прощания присутствовали актеры Джейми Фокс и Ченнинг Татум, звезда Национальной футбольной лиги Джей Джей Уотт, конгрессмен Аль Грин. Также транслировалось обращение кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
В свою очередь в Париже французы встали на колени на акции памяти Флойда "Прости нас, Джордж!".
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
Звезда Национальной футбольной лиги Джей Джей Уотт
Актеры Джейми Фокс и Ченнинг Татум
Актер Джейми Фокс
Обращение Джо Байдена
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом
Как сообщал OBOZREVATEL, Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского.
Его смерть спровоцировала массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками.
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