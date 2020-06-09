В Хьюстоне 9 марта состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флодом, чья смерть после задержания вызвала волну протестов в США.

На церемонии собралось около 500 человек, среди которых были звезды кино и спорта, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

Во время своей речи пастор Уильям Лоусон заявил, что после случившего Белый дом нуждается в "очистке".

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

"Мы должны действовать, чтобы изменить их (политиков). Первое, что мы должны сделать, это очистить Белый дом. Но в наших штатах так же должно быть хорошее руководство, а это значит, что мы должны идти и голосовать", – сказал он.

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

Среди гостей на церемонии прощания присутствовали актеры Джейми Фокс и Ченнинг Татум, звезда Национальной футбольной лиги Джей Джей Уотт, конгрессмен Аль Грин. Также транслировалось обращение кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

В свою очередь в Париже французы встали на колени на акции памяти Флойда "Прости нас, Джордж!".

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

Звезда Национальной футбольной лиги Джей Джей Уотт

Актеры Джейми Фокс и Ченнинг Татум

Актер Джейми Фокс

Обращение Джо Байдена

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

В Хьюстоне попрощались с Джорджем Флойдом

Как сообщал OBOZREVATEL, Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского.

Его смерть спровоцировала массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками.

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