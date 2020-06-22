В Хорватии выпал снег в разгар лета: фото аномалии

На юге Хорватии в субботу, 20 июня, выпал снег. Непогода накрыла курортные города Каштела и Трогир.

Фото природной аномалии опубликовало местное издание 24sata. Отмечается, что на выходных температура воздуха была около +25 градусов, а после снежного шторма упала до +12 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местным жителям приходилось выталкивать автомобили из сугробов, некоторым удалось даже покататься на лыжах. Местами снежный покров достигал 10 см.

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

На дорогах образовался гололед, поскольку снег сразу твердел. Кроме снегопада в городах также прошел град.

В Хорватии выпал снег eurointegration.com.ua

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

В Хорватии выпал снег 24sata

Ранее OBOZREVATEL писал, что над Одессой поднялось воздушное "цунами". Необычная туча во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей.