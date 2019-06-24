В Германии в небе столкнулись истребители: в сеть попало новое видео

В сети опубликовали новое видео ЧП в Германии, где в небе столкнулись два истребителя Eurofighter.

Записью в Twitter поделился пользователь Matze Meisterstück. Как видно на кадрах, после крушения один из самолетов рухнул на землю и взорвался.

После этого в воздухе образовался большой столп черного дыма. В районе крушения самолетов вскоре начался лесной пожар. Очевидцами ЧП стали люди, которые отдыхали на пляже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине разбился вертолет "Ми-8" авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!