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В Германии в небе столкнулись истребители: в сеть попало новое видео

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В сети опубликовали новое видео ЧП в Германии, где в небе столкнулись два истребителя Eurofighter.

Записью в Twitter поделился пользователь Matze Meisterstück. Как видно на кадрах, после крушения один из самолетов рухнул на землю и взорвался.

После этого в воздухе образовался большой столп черного дыма. В районе крушения самолетов вскоре начался лесной пожар. Очевидцами ЧП стали люди, которые отдыхали на пляже.

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Место
Германия
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леня зе
леня зе
не работает теорема Эйнштейна.медленно падает.
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