У Федерального бюро расследований нет оснований считать, что Украина вмешивалась в президентские выборы-2016 в США.
Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News. В то же время он назвал Россию главной угрозой для выборов президента США в 2020 году.
В ФБР признали подлость России против Украины
RT
"Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", – добавил он.
Отмечается, что теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США в 2016 году начала активно продвигать российская пропаганда, чтобы переложить свою вину на Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл заявил, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.