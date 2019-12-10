У Федерального бюро расследований нет оснований считать, что Украина вмешивалась в президентские выборы-2016 в США.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News. В то же время он назвал Россию главной угрозой для выборов президента США в 2020 году.

В ФБР признали подлость России против Украины RT

"Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", – добавил он.

Отмечается, что теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США в 2016 году начала активно продвигать российская пропаганда, чтобы переложить свою вину на Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл заявил, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

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