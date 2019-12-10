Главная Новости
10 декабря • обновлено в 10:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В ФБР признали подлость России против Украины

1.6т
Читать материал на украинском

У Федерального бюро расследований нет оснований считать, что Украина вмешивалась в президентские выборы-2016 в США.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью ABC News. В то же время он назвал Россию главной угрозой для выборов президента США в 2020 году.

Новости
Импичмент Трампа: вице-президент США отказался рассекретить разговор с Зеленским

В ФБР признали подлость России против Украины

В ФБР признали подлость России против Украины

RT

"Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", – добавил он.

Отмечается, что теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США в 2016 году начала активно продвигать российская пропаганда, чтобы переложить свою вину на Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл заявил, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Выборы в США
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
На фото - xoлопы встречают барина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги