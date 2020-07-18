В Черном море началась "подготовка" к учениям Sea Breeze 2020. Фото

В Черном море у берегов Болгарии проходят международные военные учения Breeze 2020 с участием 10 стран НАТО. Они предваряют украинско-американские учения Sea Breeze 2020.

Как сообщает NavalNews, в учениях представлены вооруженные силы самой Болгарии, а также Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задействованы 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. В частности, в учениях принимает участие эсминец ВМС США USS Porter, который зашел в Черное море на прошлой неделе.

Цель учений – улучшения боевой готовности и отработки тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.

В Черном море стартовали учения НАТО Breeze 2020 navalnews.net

В учениях Breeze 2020 участвуют 10 стран НАТО navalnews.net

В учениях Breeze 2020 участвует эсминец ВМС США USS Porter navalnews.net

Отметим, что с 20 по 26 июля в Черном море пройдут известные международные военные учения Sea Breeze 2020. На территории Украины было запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одно отменено из-за пандемии коронавируса. За пределами Украины было запланировано участие подразделений ВС Украины в 17 многонациональных учениях, из которых 7 отменили организаторы.

Как писал OBOZREVATEL, участие в Sea Breeze 2020 также примут около десяти стран и корабли постоянной группы НАТО.