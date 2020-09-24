В Беларуси тысячи авто перекрыли проспект в знак протеста. Видео

В Беларуси тысячи автомобилистов перекрыли проспект в знак протеста после "инаугурации" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Зрелищное видео, снятое с дрона на проспекте Победителей в Минске, опубликовали в телеграм-канале "Мая краіна Беларусь".

Отмечается, что такой массовой поддержки протестов в Беларуси водителями еще не было.

"На видео с дрона наглядно видно, насколько масштабной была блокировка дорог в районе Стелы и прилегающих улиц", – отметили под видео.

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