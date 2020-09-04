В Бейруте под завалами зафиксировали сердцебиение спустя месяц после взрыва

В столице Ливана Бейруте надеются найти выжившего спустя месяц после мощного взрыва в городском порту.

Как сообщает ВВС, сотрудники экстренных служб зафиксировали сердцебиение под обломками одного из зданий.

Вечером 2 сентября группа спасателей из Чили проходила мимо разрушенного здания в историческом районе Бейрута Мар-Михаэль, и их специально обученная собака дала знак, что в руинах находится живой человек. Спасатели вернулись к этому дому на следующее утро – и собака снова показала на то же место – и снова дала сигнал, что под обломками есть выживший.

После этого спасатели применили специальный высокочувствительный сканер, который способен засечь сердцебиение или дыхание человека, а затем доставили на место оборудование для разбора завалов.

"[Признаки дыхания и пульса], а также показания температурных сенсоров означают, что есть вероятность присутствия жизни", – заявил один из спасателей Эдди Битар.

Периодически на месте работ объявлялась тишина, чтобы можно было услышать возможные крики о помощи.

Когда о находке спасателей сообщили журналисты, около здания начали собираться жители Бейрута с флагами. Вечером операцию на месте приостановили до утра, однако волонтеры всю ночь пытались разбирать завалы вручную.

Пока не подтверждено, что под руинами действительно находится живой человек, однако собравшиеся не теряют надежды.

Спасатели ООН обычно прекращают поиски выживших примерно через 5-7 дней после катастрофы, если никто не был спасен из-под обломков в течение одного-двух дней.

Однако известны случаи, когда люди выживали под завалами гораздо дольше. Так, в декабре 2005 года 40-летняя женщина в контролируемом Пакистаном районе Кашмира была обнаружена живой более чем через два месяца после землетрясения в этом регионе. Она оказалась заблокированной в своей кухне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.

Число погибших составило более 200 человек, более 3,7 тыс. человек пострадали.

В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.

Разрушения города показали с высоты птичьего полета.

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