ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Армении арестовали экс-президента: что произошло

3.3тЧитать материал на украинском

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Политик был вновь взят под стражу. Также суд вынес постановление о том, что дело Кочаряна должно быть направлено на доследование, сообщает news.am.

Роберт Кочарян

Роберт Кочарян

news.am

Новости
Чей Крым? Армения оскандалилась заявлением в ПАСЕ

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

  • В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае он был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

  • Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного нардепа Украины по прибытию в Армению не пропускали по требованию России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Армения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel