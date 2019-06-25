В Армении арестовали экс-президента: что произошло

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Политик был вновь взят под стражу. Также суд вынес постановление о том, что дело Кочаряна должно быть направлено на доследование, сообщает news.am.

Роберт Кочарян news.am

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае он был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного нардепа Украины по прибытию в Армению не пропускали по требованию России.

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