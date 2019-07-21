СМИ сообщили о внезапной смерти президента Туркменистана: секретные службы скрывают

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер в субботу, 20 июля.

Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. По его словам, такую информацию скрывают секретные службы страны.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так,что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сказал Рубаев.

В то же время посольство Туркменистана в России заявило, что информация о смерти Бердымухамедова не соответствует действительности, передает ТАСС.

"Это абсолютная ложь", - сказал представитель посольства.

В то же время по данным издания "Хроника Туркменистана", Бердымухамедов не появлялся на публике 10 дней — с 5 по 15 июля.

Отмечается, что 15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о Бердымухамедове не было.

При этом государственные СМИ почти каждый день его отсутствия публиковали послания и поздравления от лица президента. Так, 21 июля появилось поздравление Бердымухамедова, адресованное медицинским работникам страны. 20 июля сообщалось, что президент Туркменистана обратился с приветствием к участникам международной конференции "Здоровье-2019".

Гурбангулы Бердымухамедов er.ru

Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Ранее о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран.

62-летний Бердымухамедов официально является президентом Туркменистана с 14 февраля 2007 года. За год до вступления в должность он стал исполняющим обязанности главы государства. Первого января 2019 года он возглавил Совет глав государств СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Бердымухамедов продемонстрировал свою физическую форму прямо на заседании правительства, подняв позолоченный гриф от штанги.

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