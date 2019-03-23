"Улыбайтесь, будто съели крысу": Лукашенко оконфузился на встрече с детьми

Президент Беларуси Александр Лукашенко попал в конфуз во время фотографирования с детьми. Он попросил их улыбаться так, как будто они съели мышь или крысу.

Это произошло во время его осмотра лижероллерной трассы в агрогородке "Мир" в Брестской области. Видео с нелепой шуткой Лукашенко опубликовал у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу": Александр Григорьевич знает, что нравится детям", — с сарказмом подписал он ролик.

Александр Лукашенко Скриншот видео

"Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу": Александр Григорьевич знает, что нравится детям pic.twitter.com/gWtgmRdrHj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Лукашенко насмешил зрителей на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея. В матче против сборной ОАЭ глава республики упал в центре поля, едва не раздавив соперника.

В конце 2018 года Лукашенко станцевал вальс с "Мисс Беларусь-2018" Марией Василевич, что вызвало бурю обсуждения в сети.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся