Мем "Украину обменяли на Сирию" вроде как ещё не истерся из памяти и вслед за распятым мальчиком, рабами и снегирями занял достойное место в списке московских фейков под видом аналитики. Но пропагандисты Кремля, похоже, накликали проблемы на свои головы: Трамп поставил Сирию перед Украиной в списке вопросов, которые надо решить. Вообще-то, у Трампа на первом месте не Сирия, а "палестинский вопрос" с ИГИЛ, но в комплексе это можно условно назвать Сирией. То, что в "бизнес-плане" Трампа на первом месте решение этого вопроса, стало понятно после того как США признали Иерусалим столицей Израиля и сняли палестинцев сектора Газа с довольствия. Обещают снова взять на довольствие и дать отдельно денег на постройку админзданий в Раммале, но с условием, что "палестинский вопрос" будет закрыт раз и навсегда. В этом смысл того плана Трампа, который он полгода обещает показать ХАМАС и ФАТХ, а пока изводит их ожиданием. Но так как Москва полсотни лет плетет там интриги, то Трамп и его специалисты вынуждены подходить к этому вопросу комплексно.

Перед встречей Трампа с московитами в Хельсинки в Сирии произошло несколько интересных событий.

Первое, Израиль утром в субботу нанес удары по 40 военным объектам ХАМАС в Газе и назвал это самой мощной акцией за долгие годы. Жертв среди гражданских почти не было, так все спали, а ХАМАС предъявил всего лишь двух мальчиков, распятых ракетами сионистов. ХАМАС в вопросе о мальчиках можно верить не больше, чем Москве, но отпускать детей играть на военную базу опасней, чем на стройку, если не полагаться на то, что бабы ещё нарожают. Военные гордо заявили, что лишили ХАМАС всего, что у него могло летать и убивать, и оказались правы: в воскресенье ХАМАС через Египет запросил у израильтян перемирия. Смысл этого удара станет понятен, если учесть, что асадисты выдавливают революционеров и стоят в 10 км от границы с Израилем, которому за выходные пришлось сбить два их заблудившихся дрона "мейд ин РФ". Поэтому израильтяне решили: лучше сразу закрыть "второй фронт" с ХАМАС в Газе, что и сделали. Утром в понедельник они нанесли удар по военной базе в Алеппо, где отдыхали бойцы Хезболлы. Так далеко они ещё не стреляли. Возможно, поэтому самолет Путина и опоздал на полчаса в Хельсинки, – отрывался от израильской ракеты, как летом 2014 г. от украинской, когда летел из Варшавы и она попала в малазийский лайнер.

Новости Кремлевский монстр должен понести ответ

Второе, в субботу появилась информация о 40 асадистах, погибших от ударов сил Коалиции. Эти 40 "панфиловцев" решили переправится на подконтрольный ИГИЛ берег Евфрата. Но Коалиция не знала, что они "панфиловцы", сочла их группой поддержки ИГИЛ и ликвидировала. Так как особого шума в СМИ РФ не было, то с "панфиловцами" явно было всё очень мутно. Захаровой тоже было не с руки перед встрече в Хельсинки кричать об америкосах, которые опять покрошили "панфиловцев".

Третье, в субботу турецкая артиллерия вдруг обстреляла севернее Алеппо позиции асадистов, которые изображают из себя курдов. Так как с турецкой артиллерий ничего такого раньше не происходило, то к пострадавшим был отправлен большой "гумконвой", но стрелять в ответ он не решился.

За сутки до Хельсинки в Сирии некоторые активизировались и стали чертить красные линии перед носом и лапками московитов. Арсен Аваков тоже влился в этот процесс и 16 июля обозначил красные линии на Донбассе. Впрочем, Нетаньяху ещё 11 июля прилетал в Москву с этой целью, и в один день со специальным посланником от аятоллы Хомении, который требовал от Путина не верить лживому Нетаньяху. Вот только проблема в том, что Трамп тоже требует от Кремля убрать из Сирии иранских военных и Хезболлу. Собственно, это и было главным предметом встречи в Хельсинки, по которому должен быть результат, и в ближайшие сроки. Судя по тому, что Нетаньяху по её окончанию заявил, что доволен Путиным, это аванс Кремлю в ожидании удаления им персов. Вопрос лишь в том, как Кремль сможет это организовать.

В Тегеране неделю бурчат, в том числе и депутаты парламента, что москали – сволочи и с ними дел иметь нельзя по определению. Это не официально, а как частные мнения. В Тегеране ждут, чем будет соблазнять его Москва взамен ухода из Сирии и готовятся к торгу, а люди с Востока торговаться любят и умеют. Это бурчание можно считать его началом, подобным тому, как евразиец Дугин сейчас заговорил, что Карабах – это земля Азербайджана, притом, что раньше всегда говорил, что это земля Армении.

Смысл встречи Трампа с московитами в Хельсинки – не Украина, а наложение на РФ обязательства выпроводить персов из Сирии. Фактически Путин должен был описать Трампу как он это собирается сделать, и как США смогут пошагово проконтролировать выполнением им этих обязательств. Взамен Трамп обещает Путину не мешать строить домики и социализм в Сирии, и "крышу" от амбиций Китая, о чём и намекнул СМИ, заявив, что хочет поговорить с визави о товарище Си.

Новости Спецслужбы России теперь будут действовать более жестко

Российским аналитикам впору кричать об обмене Украины на Иран, но они делать это не будут, так как заняты подсчётом стран, которые "отчаливают" от Москвы. Ладно, на Армению с КНДР в Москве уже вроде как махнули рукой, но начинают прозревать, что и Абхазия уже хочет "уплыть" обратно в Грузию. Парламент Кубы 22-23 июля собрался внести в Конституцию правки, среди них и официальная отмена частной собственности. Куба тоже – гуд бай. Может, Эрефия, подобно СССР, и граничит с кем хочет и где хочет, но ряды желающих с ней дружить редеют.