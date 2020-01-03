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3 января • обновлено в 21:23
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Убийство генерала Сулеймани: как это было. Эксклюзивное видео-реконструкция

4.7т
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В результате воздушного удара США в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани. OBOZREVATEL попытался восстановить цепочку событий.

Предлагаем вам посмотреть эксклюзивное видео, где подробно описано, как происходила ликвидация иранского генерала (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Вероятнее всего, местоположение генерала стало известно благодаря разведке, которая работает на американцев, либо же к его авто был прикреплен GPS-трекер. Далее по объекту был нанесен удар ракетой AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").

Как ликвидировали генерала

Как ликвидировали генерала

Отмечается, что ракета наводится камерой, имеет хорошую дальность работы, и хорошо залетает в форточки, окна и убивает находящихся там людей, нанося повреждение окружающим.

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За последние два дня более 20 военно-транспортных самолетов США перебросили на Ближний Восток. Видимо, они усиливали присутствие в регионе, поэтому операция готовилась заранее и Израиль не пропускал их через свое воздушное пространство.

Расположение баз США

Расположение баз США

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Сулеймани.

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
Тег
видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
США не могут внятно объяснить убийство Сулеймани. Помпео на голубом глазу заявляет: «народ Ирана понимает, что США - это сила добра»(?!). Это уже даже за гранью пропаганды, которая хотя бы пытается походить на правду. Пытаясь оправдать действия США, Помпео чёрное выдаёт за белое.
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