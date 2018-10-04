''У вас курц справа!'' Путин опять попал в конфуз из-за роста

Президента России Владимира Путина опять высмеяли в сети из-за его низкого роста.

В этот раз поводом стали фото с его встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Снимки показал в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На них Путин показывает австрийскому коллеге Эрмитаж. У россиян они вызвали настоящий смех. "По-моему, не того Курцем назвали, судя по фото. Курц - "короткий" по-немецки. У вас курц справа", - иронизируют пользователи в комментариях.

Путин показал Курцу Эрмитаж: Президент России и канцлер Австрии открыли выставку "Имперские столицы" pic.twitter.com/J2K0HfvHna — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на самом деле комплексует из-за своего роста и на все официальные встречи одевает специальную обувь, которая визуально скрывает его.