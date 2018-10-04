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''У вас курц справа!'' Путин опять попал в конфуз из-за роста

7.1тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина опять высмеяли в сети из-за его низкого роста.

В этот раз поводом стали фото с его встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Снимки показал в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На них Путин показывает австрийскому коллеге Эрмитаж. У россиян они вызвали настоящий смех. "По-моему, не того Курцем назвали, судя по фото. Курц - "короткий" по-немецки. У вас курц справа", - иронизируют пользователи в комментариях.

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''У вас курц справа!'' Путин опять попал в конфуз из-за роста

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на самом деле комплексует из-за своего роста и на все официальные встречи одевает специальную обувь, которая визуально скрывает его.

Персоны
Владимир ПутинСебастьян Курц
Место
Россия
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Только свидомые долбоебы могут смеялся над ростом 170 см
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1
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Roy Ganry, дебил, да хоть 140 см, вся ублюдочная суть свиномой питоросни-смеятся над невысоким ростом, дебилы, блять
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Roy Ganry
Roy Ganry
Naibadze Petr, Только рашашвайн могут160см считать 170см
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вот типичный пример всемирного игнора Путина))))) А ваш алкаш только в Прибалтику и Брюссель летает....Только там принимаем
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Roy Ganry
Roy Ganry
Andreevski Andrey, Тяв тяв
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Путин-Главный ХохлоБог! Суровый и справедливый. Его зелены человички не знают пощады к укрофашистам! Треба поставить его образ на майдане незалежности и приносить ЕМУ в жертву бандеровцев-пополнять небесну сотню. И может,тогда ОН простит заблудших нерабов и пошлет им животворящего газу и прочих нищяков. Аминь!
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Саймон
Саймон
Dmitryk Aleksandr, это твой утренний намаз?твой хан-окурок на лабутенах
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