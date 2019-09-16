У Лукашенко сделали громкое заявление о "новом государстве" Беларуси и России

Беларусь официально опровергла заявление российского СМИ о создании с РФ конфедеративного государства.
Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что подобную информацию стоит расценивать как "пустые журналистские штампы", передает "Наша Нива".
"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - сказала она.
По ее словам, в интеграционной работе Минск и Москва "исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия".
"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - добавила Эйсмонт.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Голос Америки
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия и Беларусь напоролись на камень преткновения в вопросе создания Союзного государства.
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