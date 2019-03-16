У берегов Австралии нашли легендарный корабль времен Второй мировой. Фото

Команда дайверов обнаружила в Коралловом море, неподалеку от побережья Австралии боевой авианосец США времен Второй мировой войны USS Wasp.

Как сообщает Рopularmechanics, экспедицию к затонувшему кораблю организовал один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.

На фото, сделанных на морском дне, можно детально рассмотреть самолеты, которые базировались на палубе USS Wasp, а также зенитные установки.

Так исследователи обнаружили останки палубного торпедоносца Grumman TBF Avenger. Одним из таких самолетов во время Второй мировой управлял будущий президент США Джордж Буш — старший, служивший в 51-й эскадрилье торпедоносцев (VT-51). Второго сентября 1944 года его самолет сбили над островом Титидзима. Буш был единственным членом экипажа, которому удалось спастись.

Авианосец USS Wasp спустили на воду в 1940 году. Он принял активное участие во Второй мировой войне: весной 1942 года авианосец доставлял британские истребители Spitfire из Великобритании в осажденную немцами Мальту.

Авианосец USS Wasp popularmechanics.com

Участвовал корабль и в войне в Тихом океане. В сентябре 1942 года базирующиеся на борту авианосца самолеты прикрывали союзные корабли. Авианосцу не повезло: в результате атаки японской авиации в него попала пара торпед. Спасти корабль не представлялось возможным: потом его затопили торпедами с эсминца "Лэнсдаун". В результате нападения погибли 176 человек, и было ранено 366 из общей численности экипажа в 2162 моряка.

Авианосец USS Wasp popularmechanics.com

Авианосец USS Wasp popularmechanics.com

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