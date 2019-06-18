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Тысячи снарядов в боевой готовности: мир предупредили о жуткой ядерной катастрофе

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Все страны мира, которые имеют ядерное оружие, продолжили модернизировать свой арсенал.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором отмечается, что общее число ядерных боеголовок сократилось с 14,5 тысячи до 13,8 тысячи единиц.

Тем не менее ядерные державы наращивают мощь путем модернизации. Почти две тысячи снарядов находятся в состоянии боевой готовности.

В докладе указано, что на начало 2018 года ядерным оружием обладали девять стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция.

Иллюстрация

Иллюстрация

BBC

При этом на Россию и США приходится более 90% всего вооружения.

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Остальные государства обладают значительно меньшим арсеналом, однако уже разрабатывают новые системы либо заявляют о планах это сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России запаниковали из-за размещения ядерного вооружения США в Европе. В Москве уверены, что это является подготовкой к его применению.

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