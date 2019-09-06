"Тяжелые компромиссы": в США оценили политику Украины по обмену пленными

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией показал, что с Кремлем "очень трудно" вести переговоры.

В этом уже успели убедиться представители новой украинской власти. Такое заявление "Голосу Америки" сделал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя сообщения о возможном обмене пленными.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы.

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Обмен между Украиной и Россией Коллаж

Но мы отмечаем преданность украинских властей попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", – сказал Кент.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Оказалось, что росСМИ использовали заявление, которое обнародовали с неофициального аккаунта президента.

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