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8 сентября • обновлено в 11:21
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"Тяжелые компромиссы": в США оценили политику Украины по обмену пленными

6.1т Читать материал на украинском

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией показал, что с Кремлем "очень трудно" вести переговоры.

В этом уже успели убедиться представители новой украинской власти. Такое заявление "Голосу Америки" сделал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, комментируя сообщения о возможном обмене пленными.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы.

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Обмен между Украиной и Россией

Обмен между Украиной и Россией

Коллаж

Но мы отмечаем преданность украинских властей попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", – сказал Кент.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября.

Оказалось, что росСМИ использовали заявление, которое обнародовали с неофициального аккаунта президента.

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Темы
Украинские политзаключенные в России Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
обмен видео политика
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Перепил Недо
Перепил Недо
с Кремлем "очень трудно" вести переговоры. Нехер с ними переговоры вести. Уеб"ть так, чтоб карк триснув, и послушать, что инвалидина предлагает, не понравиться, ещё раз до тями привести, и так всё время-либо по нашему, литбо рашку в болото.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Перепил Недо, Это вас надо рагулей уепать так шоб картошка в погребе спеклась,с мерзостью переговоры вообще заподло.
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CARGO 100
CARGO 100
Перепил Недо, "и так всё время-либо по нашему, литбо рашку в болото."? Какое "болото"? Ты чё там кукарекаешь? Всё по нашему, мы в Крыму ...
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