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24 ноября • обновлено в 08:48
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Турция пошла штурмом на сирийский город: идут бои

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Курдские формирования сообщили, что они отражают атаку турецкой армии и ее сирийских союзников на город Айн Исса на севере Сирии.

В частности, по данным курдско-арабского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС),соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции, передает "DW".

В свою очередь, оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил, что бои происходят примерно в километре от города, который находится в приграничной к Турции так называемой "зоне безопасности".

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Турция пошла штурмом на город в Сирии

Турция пошла штурмом на город в Сирии

ТСН

В частности, Анкара пытается выдавить из нее курдских ополченцев и взять под контроль территорию длиной около 120 км и глубиной в 30 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, курды в Сирии снова напали на совместный патруль России и Турции, забросав военных камнями и бутылками с зажигательной смесью, в результате чего загорелась бронемашина "Тайфун-К".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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