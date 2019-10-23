Вдогонку к предыдущим материалам, посвященным нынешней неделе, но уже на международную тему. Как известно, до пятницы будет допрошено самое большое количество свидетелей в рамках расследования, проводящегося Конгрессом в отношении нынешнего президента США Трампа.

Мы получаем на почту множество различных "открывающих глаза" на мудрого политика Трампа писем и целых трактатов и пользуясь возможностью, предлагаю не утруждаться и не писать этого вовсе и вот почему. В отличие от Украины, в США действует систем сдержек и противовесов, и в частности, там вполне качественно работает правоохранительная и судебная система. Поэтому мы уверены, что там таки со всем разберутся и как решат – так и будет. Сочтем это за объективное решение.

А вот субъективно, наши предпочтения на стороне Байдена. Причем, не в плане того, что он оппонент Трампа на выборах, отнюдь. Как на мой вкус, таких старперов не следует выпускать на Олимп, поскольку в таком возрасте умственная деятельность претерпевает деградационные возрастные процессы. Это не я так считаю, это – статистика.

Но в данном случае, мне больше импонирует Байден, который заявил о готовности сотрудничать с любым следствием, чтобы установить истину, и будь, что будет. В отличие от него, Трамп запретил вызванным в конгресс сотрудникам Белого Дома и Государственного Департамента давать показания под присягой. Все, мне этого достаточно для субъективной оценки позиции сторон.

Но у Трампа уже четко прослеживается явная поведенческая слабость. Он считает себя непревзойденным оратором – импровизатором и потому говорит много такого, что закапывает его намного сильнее, чем это сделал бы оппонент. Политический деятель его калибра (на мой взгляд) должен максимально избегать импровизаций, а особенно – на такую болезненную тему, как расследование Конгресса.

Не секрет, что у большинства, если не у всех первых лиц государства, имеются собственные спичрайтеры, которые готовят заявления для публики. Это позволяет избежать либо пробелов в знаниях президента, либо его проблем с риторикой, либо просто избежать каких-то двусмысленностей или выражений, которые очень не уместны в это время и в этом месте.

Понятно, что полностью отказаться от импровизации нельзя, но это нужно в формате дебатов или закрытых переговоров, а публичные высказывания должны быть взвешенными и отшлифованными. Но еще одна проблема в том, что Трамп слишком широко раздвинул рамки публичности и тут уже спичрайтер просто не может успеть за ним ни в плане устных речей, ни в плане текстов в социальных сетях.

Так, на этой неделе Трамп выдал очередной перл, который может ему стоить слишком дорого, причем – на ровном месте и просто потому, что для красного словца он ввернул выражение, которое не следовало бы даже произносить. Как всегда, он отличился в своем твиттер-аккаунте.

Чуть раньше он призвал конгрессменов республиканцев соблюдать партийную солидарность и давать отпор демократам, которые устроили "охоту на ведьм". Это, его же выражение времен Маккарти, было крайне неудачным, поскольку этим термином как раз и называлась кампания по выявлению кремлевской агентуры в США, но тогда это не стоило Трампу потери имиджа.

Но в этот раз своим очередным спичем он наступил на мину. Вот его выражение, которое он опубликовал в Твиттере, обращаясь к республиканцам в Конгрессе, в ответ на довольно неприятные показания свидетелей:

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"Все республиканцы должны помнить, что они здесь наблюдают – линчевание. Но мы победим!"

Это у нас термин "линчевание" воспринимается как нейтральный и нарицательный, а в США, где собственно и практиковалось это линчевание, смысл выражения воспринимается несколько иначе. А уж тем более, кода его произносит республиканец, который так хочет охарактеризовать незаконные нападки на себя. Это выражение уже погнало волну и есть подозрение, что это – не последняя мина, которую Трамп сам себе подкладывает и сам же на нее наступает.

Откровенно говоря, я не припомню такого публичного поведения президента США, хотя регулярно интересуюсь этим вопросом со времен президента Джеральда Форда. В общем, неделя только началась. Что она еще принесет?

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