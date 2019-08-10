Трамп разбушевался из-за наездов на США: что происходит

Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в США.

Такое высказывание прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать рекомендации Японии, Уругвая и Венесуэлы для своих граждан пересмотреть необходимость посещений США, передает The Hill.

"Мы очень отвечающая нация со мной во главе. Когда кто-то делает с нами что-то плохое на уровне страны, мы делаем это же с ними", — сказал он.

Дональд Трамп

Предостережения для граждан вышеуказанных государств были выпущены после трех массовых расстрелов в США за одни выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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