Трамп разбушевался из-за наездов на США: что происходит

Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в США.
Такое высказывание прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать рекомендации Японии, Уругвая и Венесуэлы для своих граждан пересмотреть необходимость посещений США, передает The Hill.
"Мы очень отвечающая нация со мной во главе. Когда кто-то делает с нами что-то плохое на уровне страны, мы делаем это же с ними", — сказал он.
Дональд Трамп
Предостережения для граждан вышеуказанных государств были выпущены после трех массовых расстрелов в США за одни выходные.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!