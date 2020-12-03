Трамп признал поражение на выборах, но заявил о мошенничестве: главные месседжи видеообращения

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп признал поражение на выборах президента США, но сказал, что не согласен с итогами голосования.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения, размещенного на его странице в Facebook. Трамп отметил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться. Также он назвал свое выступление, возможно, "самой важной речью, которую я когда-либо произносил".

"Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан", – сказал он.

Трамп назвал выборы-2020 в США "большим мошенничеством", чего раньше ранее не было. По его словам, наблюдателям не дали возможности следить за выборами, что незаконно.

По мнению Трампа, выборы президента Штатов были сфальсифицированы. Он сказал, что не возражает, если проиграет, но хочет проиграть выборы честно. Президент добавил, что победу украли у американской нации.

По словам президента, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на его оппонента Джо Байдена. Он отметил, что "миллионы" незаконных голосов были поданы в колеблющихся штатах, а подсчет голосов должен был прекратиться в ночь выборов до того, как были подсчитаны почтовые бюллетени.

Трамп обвинил Демократическую партию в том, что они "хотели украсть выборы 2020 года". Он отметил, если обнаружится факт мошенничества, то Байден не может быть президентом.

При этом Трамп сообщил, что готов признать любые точные результаты выборы. Он отметил, что есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах.

Трамп назвал национальным позором то, что ни один штат не проверял гражданство перед голосованием. Он сказал, что это подорвало доверие к выборам.

Нынешний лидер американцев подчеркнул, что уже поздно менять результаты выборов. Однако потребуется много времени для точного определения и сертификации победителя.

Отметим, что 13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, который получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Трампа – 232 голосов.

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