Трамп признал поражение на выборах, но заявил о мошенничестве: главные месседжи видеообращения

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Трамп признал поражение на выборах, но заявил о мошенничестве: главные месседжи видеообращения

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп признал поражение на выборах президента США, но сказал, что не согласен с итогами голосования.

Об этом он сообщил во время своего видеообращения, размещенного на его странице в Facebook. Трамп отметил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться. Также он назвал свое выступление, возможно, "самой важной речью, которую я когда-либо произносил".

"Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан", – сказал он.

Главные месседжи видеообращения Трампа:

  • Трамп назвал выборы-2020 в США "большим мошенничеством", чего раньше ранее не было. По его словам, наблюдателям не дали возможности следить за выборами, что незаконно.

  • По мнению Трампа, выборы президента Штатов были сфальсифицированы. Он сказал, что не возражает, если проиграет, но хочет проиграть выборы честно. Президент добавил, что победу украли у американской нации.

  • По словам президента, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на его оппонента Джо Байдена. Он отметил, что "миллионы" незаконных голосов были поданы в колеблющихся штатах, а подсчет голосов должен был прекратиться в ночь выборов до того, как были подсчитаны почтовые бюллетени.

  • Трамп обвинил Демократическую партию в том, что они "хотели украсть выборы 2020 года". Он отметил, если обнаружится факт мошенничества, то Байден не может быть президентом.

  • При этом Трамп сообщил, что готов признать любые точные результаты выборы. Он отметил, что есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах.

  • Трамп назвал национальным позором то, что ни один штат не проверял гражданство перед голосованием. Он сказал, что это подорвало доверие к выборам.

  • Нынешний лидер американцев подчеркнул, что уже поздно менять результаты выборов. Однако потребуется много времени для точного определения и сертификации победителя.

Отметим, что 13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, который получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Трампа – 232 голосов.

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