Главная Новости
17 октября • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Трамп обменял Сирию на Россию

1.5т

В Вашингтоне, наконец, услышали московских пропагандистов и обменяли Сирию на Украину, как те и просили в 2014-2016 годах.

Эрдоган тогда тоже просил Белый дом, и несколько раз публично, дать ему свободу рук и обещал, что турецкая армия пройдётся пылесосом по Сирии, после чего в ней не останется ни ИГИЛ, ни Асада.

Он гарантировал, что сам с ними справится, и прямого участия США и ЕС не потребуется. Но в Белом доме тогда сидела администрация Обамы от Демпартии, которая в политикуме США занимает нишу, аналогичную социалистам в ЕС. Эрдоган был настроен решительно и даже сбил пару самолётов РФ, залетевших в Турцию. Из-за второго самолёта было много шума, так как в Москве поняли: его падение – это не случайность, а система.

Новости
Трамп сдает регион Путину

Но Обама категорически отказался, а Москва развернула масштабную травлю Эрдогана и стала готовить его свержение, задействовав всё и всех, кого могла подключить. Для РФ устранение или приручение Эрдогана было тогда почти вопросом жизни или смерти.

Администрация Обамы нашла сто и одну причину отклонить предложение Эрдогана. Причины были самого разного размера и свойства, но базовая среди них – философские и политические установки Демпартии, которая в данном случае полагала, что освобождение жителей Сирии должно быть делом рук их самих, а задача демократов-прогресситов лишь наставлять их и немного помогать. Турецкая армия, как и армия США, делать за них эту работу не должны, поскольку демократия – это не коммунизм, который можно разносить на штыках.

Новости
Россия начала войну с Турцией в Сирии

Демпартия США, подобно европейским социалистам, никак не избавится от наивной веры в народ и его культа, возникших в конце XVIII в. в ходе Американской, Польской и Французской революций. В XIX в. и особенно в XX в. эта идея стала почти всемирной аксиомой. В Российской империи её сначала абсолютизировали и довели до абсурда, начиная с "Исторических писем" Петра Лавровича Лаврова о долге интеллигенции перед народом, а затем большевики извратили её до неузнаваемости. Московиты знают толк в извращениях – любая идея, попавшая в их головы и руки, очень быстро превращается в свой антипод. По этой причине за "железным занавесом" Сталина и Брежнева для Кремля выписывали и переводили всю западную периодику и литературу, а затем складировали в спецхранах для служебного пользования как возможный материал для извращений. СССР по своей природе был кривой антитезой Западу, и если бы Запад вдруг исчез, то исчез бы и СССР, поскольку его существование утратило бы всякий смысл. Это как с паразитами, которые не могут жить сами по себе.

Новости
Москва нашла себе новые неприятности

Нечто такое и стало происходить, когда Запад тоже опустил "железный занавес" и объявил о мирном сосуществовании и социально-экономическом соревновании двух систем. В социалистическом лагере, предоставленном самому себе, СССР и Китай стали поедать друг друга, сам лагерь и международное коммунистическое и рабочее движение в придачу. Когда стало очевидно, что ни мировой революции, ни мировой войны не будет, то жизнь в социалистическом лагере утратила смысл, а от идейных извращений наступило пресыщение. Эта тоска зелёная и угробила советскую власть и весь лагерь.

Обама и его администрация добросовестно следовали установкам и символам веры Демпартии. Но они были не партийной кафедрой, а действующей администрацией, и должны были не столько проповедовать и писать методички, как действовать. Эрдогану с пылесосом они отказали по высоким идейным мотивам, личной антипатии к нему Обамы, из опасения, что Москва подтолкнёт арабов на борьбу с новым "османским игом" и ещё по 99 причинам. Но реальность от этого стал выглядеть не лучше. Большинство сирийцев, вместо того, чтобы подняться на борьбу с Асадом, как им полагалось в теории, предпочли мигрировать в Европу, куда их от имени Германии и всего ЕС пригласила христианская демократка Меркель, у которой был свой план по продвижению демократии в Сирии и в мире.

Новости
Кремль в ожидании глобального шухера

В партии Меркель решили: хватит двигать демократию методом миссий, точечной помощи и обучения студентов из Азии и Африки. Это медленно, затратно и не очень эффективно. Кадры управленцев, которых мы готовим в своих университетах, когда возвращаются на свои родины, отнюдь не всегда ведут там себя демократически и даже становятся диктаторами. Поэтому давайте примем и обучим сразу около полумиллиона представителей прогрессивных народных масс, затем вернём их домой, и они наверняка переведут процесс продвижения демократии в новое и более успешное качество. Но план Меркель требовал времени и против него возражали многие страны ЕС. В добавок Россия не пожалела денег, чтобы на призыв Меркель в ЕС прибыло больше людей, чем та хотела, и отнюдь не тех, кто собирался потом вернуться обратно и двигать демократию. Москва не поскупилась и на информационную компанию об ужасах и бандитизме, который несут в ЕС эти абитуриенты Меркель. В результате появилась тема "миграционного кризиса" в Европе, которую по-своему использовали различные политики в ЕС и Москва.

Новости
"Не будь дураком!" СМИ раздобыли письмо Трампа к Эрдогану по Сирии

Обама не возражал против плана Меркель, но в этом сценарии дружное свержение сирийцами Асада откладывалось на неопределённое время, а созданный Москвой ИГИЛ тем временем вопреки логике войны начал наступать не на Дамаск, а на Багдад. С таким поведением ИГИЛ не могли согласиться Демпартия и Обама, несмотря на свою веру в то, что силы истории и народные массы всё расставят по местам, не хуже, чем невидимая рука рынка. Для Обамы просить Эрдогана включить "пылесос" означало бы признаться в ошибочности кредо Демпартии, а между тем активность ИГИЛ требовала от него быстрых и решительных действий.

Идеалиста Обаму, попавшего в сложную ситуацию, выручили практики спецслужб. Они подписали на войну с ИГИЛ курдов, иракских шиитов и Иран. Иранские аятоллы и муллы в двух критических ситуациях: во время войны с Ираком и приближения ИГИЛ к границе Ирана временно "забыли" о своих идеологических и других разногласиях с США и плодотворно с ними посотрудничали. Тронутый этим Обама отменил санкции против них, и республиканцы с Трампом потом потратили много сил и времени, чтобы вернуть санкции на место.

Сам Обама до конца оставался университетским идеалистом верным кредо своей партии. Поэтому ИГИЛ из Мосула выбивали только силами армии Ирака и шиитского ополчения. Отряды курдов, туркманов и подразделения армии Турции были им от штурма отстранены. Обама принципиально хотел, чтобы Мосул взяли только сами иракцы. В результате штурм сильно затянулся, догмат веры был соблюдён, но доверие к ней в целом снизилось даже у Обамы. Между проигранными выборами и инаугурацией Трампа он, наконец, принял несколько сильных решений против РФ и в пользу Украины, видимо, поняв, что без "Джевелинов" украинцы наваляют москалям не очень скоро.

Новости
Трамп ударил "адскими" санкциями по Турции

Сменивший Обаму республиканец Трамп, похоже, изначально бы сторонником того, чтобы позволить Эрдогану пройтись с "пылесосом" по Сирии и не заморачиваться ею. Но Трамп и республиканцы не могли сразу и быстро перевести госмашину с колеи Обамы в свою колею. Эрдоган своей настойчивостью сейчас помог им это сделать.

Трамп как бизнесмен посчитал: США второй год оплачивают жизнь около 100 тыс. жён и детей пленных игловцев и 12 тыс. самих игловцнв, так как гуманные европейцы назад их забирать не хотят, поскольку не знают, что с ними делать. США также платят курдам за охрану и пускают в лагеря правозащитные организации. "Хорошо они все устроились, ещё и размножаются в неволе", – подумал Трамп. И это в то время, когда у США огромный госдолг, что беспокоит российских налогоплательщиков даже больше, чем американских.

Трамп эмпирик, пришедший в политику "от сохи", в отличие от Обамы, пришедшего в неё из университета. Поэтому Трамп следует не длинным идеологическим стратегиям как Обама, а коротким, вынесенным из жизненного опыта. По психотипу к Трампу ближе всего в окрестностях Лукашенко, но у того нет ни "Томагавков", ни авианосцев, ни даже выхода к морю. Если бы всё это было бы у Лукашенко, то "Газпром" давно доплачивал бы Беларуси только за то, что она не брезгует его газом.

Поэтому, когда вновь явился Эрдоган с идеей "пропылесосить" хотя бы вдоль границы, то Трамп под напором советников покочевряжылся, а потом радостно согласился. Трамп с удовольствием отдал бы Эрдогану под "пылесос" всю Сирию и сэкономленные средства вложил бы в госдолг для успокоения российских налогоплательщиков, в стену на границе с Мексикой, или в Украину, но советники и престиж США не позволяют. Поэтому нашли компромисс – Трамп сказал, что уходим только с севера Сирии, финансирование курдам режет, но частично, а лагеря с жёнами игловцев пусть охраняют Петька и товарищ Сухов из "Белого солнца в пустыне". У них опыт есть, а нам курды не помогли при высадке во Франции в 1944 г., поэтому мы им ничем не обязаны. Трамп тем удобен республиканцам, что если надо, то может обосновать всё и чем угодно, по принципу "Я – президент, я так вижу, а кому не нравится, – пусть подаёт в суд".

Эрдоган пришёл к Трампу и к курдам с вполне приемлемым требованием, чтобы их отряды, которые одновременно армия и полиция, ушли за шоссе М4, которое проходит в 30 км от границы и параллельно ей. Курдская администрация может остаться, те отряды, которые решат стать полицией, – тоже, но без пушек и миномётов, и вместе с турецкой армией следить, чтобы никто с горы не стрельнул ракетой в сторону Турции. Эрдоган ещё два года назад возвёл на границе бетонную стену, чтобы никто не сказал: он хочет кусочек Сирии.

У Эрдогана был ряд основания надеяться на позитивный ответ курдов. В 2014-2015 гг., когда ИГИЛ стал занимать севере Сирии, оттуда в Турцию бежало более 190 тыс. курдов. Там они требовали, чтобы турецкая армия вошла и остановила ИГИЛ. Турецкая армия не вошла, но 150 бойцов иракской Пешмерги Эрдоган через территорию Турции пропустил, чтобы они отбросили ИГИЛ от Кобани – условной столицы сирийских курдов, что те и сделали. Эрдоган не просил себе памятник в Кобани от благодарных курдов, а хотел лишь 100% гарантии от них, что в Турцию оттуда ракета не прилетит. Трамп был согласен с ним и радовался, что нашёл ещё кого-то, кто хочет разделить с США ношу санитаров по международной "Скорой помощи". Германия и Франция в этом плане всё ещё огорчают Трампа, Польша радует, а Обаму он считает дураком, за то, что тот не пустил Эрдогана в Сирию.

Вожди курдов решили: в этой ситуации они могут поторговаться, качнулись к Москве и проиграли. Они остались без денег, патронов и тёплых одеял из США. Взамен получили сильно возбуждённого Эрдогана, ещё более возбуждённых арабских революционеров и надменную Москву, которая твёрдо сказала: никакой курдской автономии, только полное подчинение Асаду. Лавров утром 16 октября в Москве заявил: РФ готова обеспечить мир на сирийско-турецкой границе, что на практике означает принятие ею условий Эрдогана о 30 км зоны безопасности. Днём 16 октября Лавров пояснил, что злые США подогревали в Сирии курдский сепаратизм, из-за чего все беды, но Россия эту "лавочку" скоро прикроет. Теперь у курдских леваков из "Демсоюза" есть два варианта: разоружиться ещё больше, чем хотел Эрдоган, или ехать воевать в Идлиб в составе "Сирийской арабской армии", как именует своё воинство Асад. Там они смогут познакомится с теми крымчанами, которые хотели умереть в России, но едут умирать в Сирию.

Разговорчивость Лаврова 16 октября, он весь день что-то заявлял, была связана с тем, что 14 октября российско-турецкие отношения накалились до предела. Начальники Генштабов обоих государств даже провели совместные командно-штабные учения по телефону. Официальный релиз – стороны обменялись информацией. В реальности этот обмен выглядел приблизительно так: если ваши танки войдут в Манбидж, то мы ударим авиацией, на что другой генерал отвечал: а мы ударим по вашим самолетам ракетами С-400 и так далее. Пока оба генерала обменивались планами российско-турецкой войны, главы МИД России и Турции тоже шептались по телефону, как бы всё откатить назад так, чтобы друг друга не обидеть. После таких напряжённых обменов информацией они взяли тайм-аут на вторник, а в среду Лавров уже целый день трындел на пресс-конференциях, успокаивая российских журналистов. Самым сильным успокоительным стали его слова, что Эрдоган обещал прилететь поговорить в Москву, но неизвестно, когда.

Эрдоган в этот день выступил перед парламентом и сообщил: турки не сдаются, 30 км зоны безопасности будут наши, и Манбидж в них входит. На предложение Госдепа, что к нему срочно прилетят поговорить Помпео и Пенс, он ответил, что говорить будет только с Трампом. Сам Трамп в эти дни развлекал человечество и нервировал Демпартию шутками типа пусть Россия тратится на курдов и Сирию, если ей этого очень хочется, а мы туда не вложим больше ни одного цента. Республиканцы отказывались объяснять, что происходит и спокойно отшучивались: "Это же Трамп, что вы хотите". В этот день пошутил и глава МИД Франции Ле Дриан, заявив на телевидении, что говорить о Сирии надо с Москвой, а не с Дамаском, чем в один мир опустил Асада до уровня российских марионеток, сидящих в Донецке и Луганске.

Эмпирик Трамп таки обменял Сирию, но не на Украину, а на Россию, на которой хочет сконцентрироваться, если останется на второй срок. Так как Россия – большой источник мирового зла, то денег на него понадобится много, поэтому нечего распыляться на Сирию. Если не останется, то на РФ сконцентрируется и воспользуется сэкономленными Трампом деньгами тот, кто займёт его место.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Климовский Сергей Климовский
Персоны
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
8
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Путин даром получил в Сирии все. С подобными заголовками сейчас выходят западные СМИ: "Путин даром получил в Сирии все, о чем мечтал". Вот что о нашей победе в Сирии пишет американский Business Insider: "Маловероятная цепь событий началась в этом месяце, когда президент США Дональд Трамп положил конец американскому протесту против наступательной операции Турции в Сирии во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого звонка американская миссия, нацеленная уничтожить «Исламское государство» и сократить влияние Ирана и России в разорванной войной стране, была остановлена. А Тегеран, Москва и Дамаск получили огромную победу, которая им досталась даром. Им нужно было только сидеть и смотреть, как американские войска исчезают сами.."
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
демократия – это не коммунизм, который можно разносить на штыках.(с) Шедевр либерастного мЫшления
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel