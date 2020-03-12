Трамп экстренно обратился к нации и ввел радикальные меры

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 марта, экстренно обратился к нации из-за вспышки коронавируса и объявил 30-дневный запрет на въезд в страну людей из Европы.

Видеообращение появилось на его странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы (13 марта)", – сказал он.

Трамп закрыл въезд из Европы из-за коронавируса

Ограничение не затронет Великобританию. Кроме того, по словам Трампа, исключения коснутся тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".

"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", – добавил он.

Трамп также обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на пандемию."Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", – сказал он.

По словам Трампа, США вовремя предприняли "беспрецедентные меры" и запретили въезд из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус", – заявил Трамп.

Трамп закрыл въезд из Европы из-за коронавируса

В Министерстве внутренней безопасности заявили, что решение Трампа касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Отметим, в США в связи с распространением болезни уже в 24 штатах ввели чрезвычайное положение. Кроме того, первый случай заражения обнаружили в американском Конгрессе. Положительный результат показал сотрудник аппарата сенатора Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон).

Мужчина работает в ее офисе, расположенном в одном из домов Конгресса в американской столице Вашингтоне. Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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